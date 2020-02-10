56. Münih Güvenlik Konferansı'na doğru - Son Dakika

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, 14-16 Şubat'ta düzenlenecek 56. Münih Güvenlik Konferansı'na 30 devlet ve hükümet başkanı ile 70 dışişleri ve savunma bakanının katılacağını söyledi.

Eski Alman diplomat Ischinger, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yapılacak konferansta Batı dünyasının küresel olarak azalan rolünün yanında 27 münferit krizin masaya yatırılacağını belirtti.

Ischinger, "Münih Güvenlik Konferansı'na bu yıl 30 devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 70 dışişleri ve savunma bakanının katılacağını" bildirdi.

Konferansa ABD'den geniş katılım olacağını ifade eden Ischinger, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ve Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'nin de konferansa katılacağını aktardı.

Ischinger, konferansta dünyanın değişik bölgelerinde 27 krizin, küresel ve bölgesel düzenin ve batının geleceğini bunun yanı sıra iklim ve siber güvenlik konusunun da tartışılacağını kaydetti.

Dünya düzeninin bel kemiği olarak görülen Batı'nın baskı altında olduğunu anlatan Ischinger, "Avrupa topluluğunun başarısızlığı konusunda çok üzülüyorum. Neredeyse 500 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği'nin birçok krizde hareket etme kapasitesini gösterememesi çok utanç vericidir. Neden Suriye'deki savaşa son verilmesine katkıda bulunamıyoruz?" ifadesini kullandı.

Ischinger, Münih Güvenlik Konferansı'nda bu yıl küresel ısınma konusunda önceki konferanslara göre daha fazla tartışmanın olacağını ifade ederek, nükleer silahsızlanma, krizleri önleme ve küresel sağlığın da tartışılacak konular arasında olacağını kaydetti.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın Avrupa Birliği'ne daha güçlü bir jeostratejik rol verme çabalarını hatırlatarak, bu çabaları "gerekli, doğru ve iyi" olarak nitelendirdi.

"Batısızlık"

Öte yandan, Münih Güvenlik Raporu 2020, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı, 40 ülkeden hükümet başkanı ve savunma bakanının katılmasının beklendiği 14-16 Şubat'taki Münih Güvenlik Konferansı öncesi yayımlandı.

Raporda, dünyanın güvenliğinin görünümünün "istikrarsız" kalmaya devam ettiği hatırlatılarak, Batılı ülkelerin dünyadaki krizlerde sessiz kalmasını "Batısızlık (Westlessness)" kavramı ile nitelendiriliyor.

Raporda, ABD ve Avrupa'nın uzun zamandır dünyaya ekonomik olarak hükmetmesinin sonuna gelindiğine vurgu yapılarak, Çin ve Asya'nın yükselişinin uzun süredir dünyanın ekonomik ağırlığını değiştirdiği belirtildi.

Raporda, ABD'nin geleneksel olarak uluslararası düzenin bir koruyucusu rolünü terk ettiği için eleştirildiği hatırlatılarak, son zamanlardaki bazı gelişmelerin ABD'nin Orta Doğu'daki olayları şekillendirme yeteneğinde ve istekliliğinde hızlı azalmaya işaret ettiği ve bu boşluğu Rusya, İran ve Türkiye'nin doldurduğu vurgulandı.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Konferansı'nın devamı olarak 16 Şubat'ta dışişleri bakanlarının Münih'te bir araya geleceği de bildirildi.