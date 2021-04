56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu pazar günü Kapadokya'dan başlıyor

Bu yılki organizasyona 25 takım ve 175 bisikletçi katılıyor

Toplam uzunluğu 1344 kilometre olan yarış pazar günü Nevşehir-Kapadokya etabı ile başlayacak

Turda sırasıyla, Konya-Konya, Beyşehir-Alanya, Alanya-Kemer, Kemer-Elmalı (Göğübeli Tırmanış Etabı), Fethiye-Marmaris, Marmaris-Turgutreis, Bodrum-Kuşadası etapları koşulacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı: " Spor evrensel bir faaliyettir"Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en prestijli organizasyonuNevşehir Valisi Becel: Son derece mutluyuzBisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı: 3 milyar insan izleyecekFederasyon Asbaşkanı Alphan: Kapadokya ve Göğübeli etabı nefes kesecek

Gökhan HEBEPÇİ-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, - 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Pazar günü Nevşehir-Kapadokya etabı ile başlayacak olan yarış, 18 Nisan'da Kuşadası'nda gerçekleşecek finişle son erecek. 25 takım ve 175 sporcunun katılacağı yarışın toplam uzunluğu ise 1344 kilometre olarak saptandı.Yarışın basın toplantısı, yerli ve yabancı medya mensupları ile kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile Nevşehir'de bir otelde yapıldı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI: SPOR EVRENSEL BİR FAALİYETTİRCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısına gönderdiği mesajda organizasyonun önemine dikkat çekti."Spor; insanları bir araya getiren, farklı kültürleri buluşturan, rekabetle birlikte dayanışmayı, kaynaşmayı artıran evrensel bir faaliyettir" diyen Erdoğan, "Gençlik yıllarımdan beri spora gönül vermiş birisi olarak 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımın bir spor dalı ile meşgul olması için büyük çaba harcadım. Himayelerimizde gerçekleşen bu önemli spor organizasyonumuza katılan tüm sporcu ve takımlar ile kafile yöneticilerine en kalbi duygularımla 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.BAKAN KASAPOĞLU: DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONUGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da mesajında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dünyanın en prestijli organizasyonu olduğuna dikkat çekerek şunları dile getirdi: "Türkiye olarak 19 yıldır yapılan altyapı ve tesis yatırımları ile hayata geçirilen proje ve etkinliklerle bütün dünyada spor organizasyonları için aranan ülke haline geldik. ve bisiklet branşında da iddiamızı sürdürme yönünde çok önemli bir adım atıyoruz. Her yıl turnuvaya farklı rotaları dahil ederek hem bisiklet turumuza derinlik katıyor, hem daha fazla insanın bu organizasyona erişimini artırıyor, hem de ülkemizin cennet köşelerini dünya kamuoyunun ilgisine sunuyoruz. Bu yıl gelen takımlar ve katılım itibarı ile 55 yılın en kuvvetli organizasyonuna şahit olacağız."VALİ BECEL: SON DERECE MUTLUYUZBasın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Anadolu'nun merkezinde yer alan Nevşehir muhteşem doğası, yer altı şehirleri ile önemli bir turizm merkezidir. İlimiz yıl boyunca çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. 2016 yılında yine burada gerçekleşen bu tura ev sahipliği yapmıştık. Her türlü önlem alındı ve 1500 personelimiz görev yapacaktır. 2021 yılının Avrupa spor kenti ilan edilen şehrimizde böylesine güzel bir organizasyonu yapmaktan son derece mutluyuz. Bu turun buradan geçmesine vesile olan herkese şükranlarımızı sunuyor ve teşekkür ediyorum" dedi.BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI KÜÇÜKAKIRCI: 3 MİLYAR İNSAN İZLEYECEKTürkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise organizasyonun öneminden bahsederek, "Ben de yıllar önce bu turu koşmaktan son derece mutluyum. 56'ncısı düzenlenen organizasyon en güçlü sporcu topluluğu ile büyük mücadeleye sahne olacak. 3 milyar kişi bu büyük yarışı izleme imkanı bulacak. Bu elbette büyük bir turizm propagandası niteliği taşıyacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Eurosport ve TRT, 8 gün boyunca Türkiye'yi dünya evlerine misafir edecek" diye konuştu.UCI YARIŞ KOMİSERİ HOFFER: MERHABA TÜRKİYEDünya Bisiklet Birliği (UCI) yarış komiseri Roland Hoffer, bir kez daha Türkiye'ye gelmekten mutlu olduğunu söyledi. Türkçe olarak "Herkese başarılar diliyorum" diyen Hoffer özetle şunları kaydetti: "Düşünüyor ve inanıyorum ki yine mükemmel bir yarış ve etaplar bizi bekliyor. İnanın buraya gelmekten çok ama çok mutluyum. Bu pandemi döneminde bu kadar ülke, takım ve sporcunun katılımını sağlamak kolay değil."ASBAŞKAN ALPHAN: KAPADOKYA VE GÖĞÜBELİ ETABI NEFES KESECEKBisiklet Federasyonu Asbaşkanı Berat Alphan da bu yılki etaplar hakkında bilgi verirken, Pazar günü koşulacak Kapadokya etabının özellikle yabancı medya mensupları tarafından ilgi ile takip edileceğini ve bu etabın sportif tarafının yanı sıra, turizm açısından da önemli bir propaganda aracı olacağını vurguladı. Alphan, Kumluca-Elmalı (Göğübeli Tırmanışı) etabının da nefes kesecek bir yarışa sahne olacağını ifade etti.Alphan etapları şöyle sıraladı: 11 Nisan (Saat 10.00) Nevşehir-Kapadokya 167.3 kilometre12 Nisan (Saat 11.15) Konya-Konya 144.9 kilometre13 Nisan (Saat 09.25) Beyşehir-Alanya 212.6 kilometre14 Nisan (Saat 10.20) Alanya-Kemer 184.415 Nisan (Saat 10.10) Kemer-Elmalı (Göğübeli Tırmanış etabı) 160.3 kilometre16 Nisan (Saat 11.30) Fethiye-Marmaris 129.1 kilometre17 Nisan (Saat 10.10) Marmaris-Turgutreis 180 kilometre18 Nisan (Saat 10.45) Bodrum-Kuşadası 160.3 kilometreCOVID 19 TEDBİRLERİDiğer taraftan turun organizasyonu üstlenen CEO Event ile Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı ortaklaşa bir dizi Covıd-19 önlemi aldı. Buna göre tura katılan ve 8 gün boyunca seyahat edecek kafile başkanı, yönetici, sporcu ve diğer görevliler her üç günde bir teste tabi tutulacak.TURA KATILACAK OLAN 25 TAKIMDAN 175 SPORCU PEDAL ÇEVİRECEKTura katılan takımlar: DÜNYA TAKIMLARI"ASTANA-PREMIER TECH (Kazakistan)"DECEUNINCK-QUICK-STEP (Belçika)"ISRAEL START-UP NATION (İsrail)PRO TAKIMLAR : "LPECIN-FENIX (Belçika)"ANDRONI GIOCATTOLI - SIDEMERC (İtalya)"B&B HOTELS P/B KTM (Fransa)"BARDIANI CSF FAIZANE' (İtalya)"BINGOAL WB (Belçika)"BURGOS-BH(İspanya)"CAJA RURAL - SEGUROS RGA (İspanya)"DELKO (Fransa)"EOLO - KOMETA CYCLING TEAM (İtalya)"EUSKALTEL - EUSKADI (İspanya)"GAZPROM -RUSVELO (Rusya)"RALLY CYCLING (ABD)"TEAM NOVO NORDISK (ABD)"UNO-X PRO CYCLING TEAM (Norveç)"VINI ZABU' BRADO KTM (İtalya)KITA TAKIMLARI : "A BOLC CT (Hollanda)"BEMADUZ MİNSK (Belarus)"NIPPO-PROVENCE-PTS (İsviçre)"SALCANO SAKARYA BB TEAM (Türkiye)"SPOR TOTO CYCLING TEAM (Türkiye)"TEAM SAPURA CYCLING (Malezya)

"WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (ABD)