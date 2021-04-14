56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabını Mark Cavendish kazandı - Son Dakika

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabını Mark Cavendish kazandı

14.04.2021 16:17
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabını Mark Cavendish kazandı, System.String[]

Finişteki kazada 4 sporcu yaralandıTürkiye Güzellikleri Prim Kapısı'nı Bbazhkou kazandıİsrail takımı siyah bantla koştuSprint Primi'ni Rosli aldıTırmanma Primini'ni de Rosli kazandıBeşinci etap Kemer-Elmalı (Göğübeli) Tırmanışı ile gerçekleşecekÖdüller verildiMustafa AKIN-Burcu...

Finişteki kazada 4 sporcu yaralandı

Türkiye Güzellikleri Prim Kapısı'nı Bbazhkou kazandı

İsrail takımı siyah bantla koştuSprint Primi'ni Rosli aldıTırmanma Primini'ni de Rosli kazandıBeşinci etap Kemer-Elmalı (Göğübeli) Tırmanışı ile gerçekleşecekÖdüller verildi

Mustafa AKIN-Burcu MUTLU-Levent YENİGÜN/ANTALYA, - 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya - Kemer etabını Quick Step takımından Mark Cavendish 4.9.38'lik derecesiyle kazandı. İngiliz sprinter bu etapla Türkiye'deki 10'uncu zaferini elde etti.56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan 184.4 kilometrelik Alanya - Kemer etabında 169 sporcu saat 10.38'de Alanya'nın tarihi simgesi olan Kızılkule'den start aldı. Zorlu etapta geçen TUR'un finişi ise Kemer'de verildi. İngiliz sprinter Mark Mark Cavendish, 4.9.38'lik derecesi ile birincili elde ederken, ikinci Belçikalı Casper Pihilipsen, üçüncü ise Polonyalı Stanislaw Aniokoweski oldu.FİNİŞTEKİ KAZADA 4 SPORCU YARALANDIYarışın son 150 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada Alexander Kreiger, Noah Granigan, Manuel Beletti, Hejiri Oda yaralandı. 4 sporcu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI'NI BAZHKOU KAZANDIEtabın başında Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı'nın sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye Güzellikleri Prim Kapısı'nı üç sporcu geçti. 4.6'ncı kilometredeki prim kapısından Abloc takımından Ivar Slik birinci geçti. İkinciliği Wild Generation Kent Ross, üçüncülüğü de Minsk Cycling takımından Stanislau Bazhkou elde etti.İSRAİL TAKIMI SİYAH BANTLA KOŞTUBu arada etabın ilerleyen bölümlerinde İsrail Up Nation takımı sporcularının kollarında siyah bantla yarışması dikkat çekti. İsrailli yetkililer, siyah bantların Nazilerin, Yahudilere karşı uyguladığı soykırımın yıl dönümü nedeniyle takıldığını ifade etti.SPRİNT PRİMİ'Nİ ROSLİ ALDI106.7'nci kilometrede Salcano sponsorluğundaki Sprint Primi'ni Team Sapuro Cycling'den Nur Aiman Muhammad Rosli aldı. İkinciliği Wild Generation Kent Ross, üçüncülüğü de Minsk Cycling takımından Stanislau Bazhkou elde etti.TIRMANMA PRİMİNİ'Nİ DE ROSLİ KAZANDIEtabın 156.7'nci kilometresinde Turkish Airlines sponsorluğunda gerçekleşen Tırmanış Primi'ni Team Sapuro Cycling'ten Nur Aiman Nur Muhammad Rosli aldı. Böylece Rosli etabın toplamda en çok para ödülü kazanan (300 Euro) sporcusu oldu. İkinciliği, Minsk Cycling takımından Stanislau Bazhkou, üçüncülüğü de Wildlife Generation takımından Kent Ross elde etti. BEŞİNCİ ETAP KEMER-ELMALI (GÖĞÜBELİ) TIRMANIŞI İLE GERÇEKLEŞECEK56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yarın Turkish Airlines sponsorluğunda Kemer-Elmalı (Göğübeli) tırmanış etabı koşulacak. 160.3 kilometrelik bu zorlu etabı kazanan sporcu Genel Ferdi Klasman birinciliğini de büyük ölçüde garantileyecek.ÖDÜLLER VERİLDİ56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Salcano sponsorluğunda koşulan 184.4 kilometrelik Alanya - Kemer etabının ödül töreni koronavirüs salgını önlemleri altında yapıldı.Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ile Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı dereceye giren sporcuların ödüllerini verdi. Mayo sahipleri de podyuma çıkarak bir sonraki etapta taşıyacakları tişörtlerini giydi.Quick Step'in efsane sprinteri 35 yaşındaki Mark Cavendish, Genel Ferdi Klasman birincisi olarak Turkuaz, aynı zamanda sprint tişörtü olan Yeşil mayonun da sahibi olmaya devam ediyor.Alanya-Kemer etabına kadar Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı'nın sponsorluğundaki "Türkiye Güzellikleri" mayosunun sahibi olan Astana takımından Arton Zakarov, bu etaptaki ilk prim kapısını geçemeyince mayoyu, Abloc takımından Ivar Slik'e bıraktı.Salcano Sakarya'nın bu turdaki başarılı ismi Vitali Buts, Turkish Airlines sponsorluğundaki Kırmızı mayonun sahibi oldu.CAVENDISH: ÜÇÜNCÜ ZAFER MUHTEŞEM

Arka arkaya üçüncü etap birinciliğine imza atan Cavendish, "Kazanmak çok güzel, arka arkaya 3 etap kazanmak muhteşem" diyerek sevincini anlatırken, Alpecin takımından Jasper Philipsen'in en büyük rakibi olduğunu hatırlattı ve "Buradaki sprintlerde en büyük rakibim. Bir hafta önce sprinterlerin dünya şampiyonası olan Scheldeprijs yarışını kazandı. Özellikle güçlü bir Pheniks takımı ile beni burada zorlayacak kişinin o olduğunu biliyordum. Gerçekten de öyle oldu, güzel atak yaptı. Onun tekerleğine girmeye çalıştım, fakat İtalyan BB Hotels takımından Luca Mazzato oradaydı. O da iyi yer tuttu kendine. Fakat o gerçekten kuvvetli değil, kaybedeceğini biliyordum. Önde kaldı ama tamamlayamayacağını biliyordum. Bu yüzden ben biraz daha sabrettim ve elimden geldiğince Philipsen'e yakın olmaya çalıştım. Kafa rüzgarına karşı çok uzun bir sprint oldu" dedi.

Bisiklet, Türkiye, Elmalı, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabını Mark Cavendish kazandı - Son Dakika Spor


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