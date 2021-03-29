SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru - Son Dakika

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

29.03.2021 11:18

55 sene sonra ilk kez geçen sene salgın yüzünden yapılamayan TUR 2021, 11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayacak ve 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecekBisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: 56'ncı bu tur, şimdiye kadar yapılmış 55 yılın en güçlü turu olacak"Covid testi starttan önce...

55 sene sonra ilk kez geçen sene salgın yüzünden yapılamayan TUR 2021, 11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayacak ve 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: 56'ncı bu tur, şimdiye kadar yapılmış 55 yılın en güçlü turu olacak

"Covid testi starttan önce alınacak, sağlıklı olan kişilerle devam edeceğiz"

Gökhan HEBEPCİ - Mustafa AKIN -

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun için geri sayım başladı. 55 sene sonra ilk kez geçen sene salgın yüzünden yapılamayan TUR 2021, bu sene 11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayacak ve 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "56'ncı bu tur, şimdiye kadar yapılmış 55 yılın en güçlü turu olacak" dedi.

11 Nisan'da Kapadokya'dan start alıp, 18 Nisan'da Kuşadası'nda noktalanacak olan 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ülkemizin muhteşem manzaraları eşliğinde pedalların çevrileceğini belirten Küçükbakırcı, "56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun startını Nevşehir'de alıyoruz. Nevşehir'in anılışını Kayaşehir olarak biliyorum. Turizmde ise dünyada görülmeye değer ilk 10 il arasındaymış. Nevşehir'den start alarak Konya'ya geliyoruz. Konya'da İslami Oyunlar Şampiyonası yapılıyor. UNESCO'da 2007 yılını "Mevlana Yılı" ilan etmişti. Oradan geçerek Beyşehir'de 3'üncü startı alıyoruz. Beyşehir, dünyada güneşin batışının en güzel olduğu yer. Oradan Akdeniz'e açılan pencere olan Alanya'ya geçiyor ve orada bitiriyoruz. Alanya'dan start aldığımızda da turizm şehri olan Kemer'de 4'üncü etabı tamamlamış oluyoruz. Kemer'de bir Göğübeyli diye bir yokuş etabımız var. Bu etap, yarıştaki klasmanı değiştirebilecek nitelikte. Bu tip turlarda mutlaka bir ya da iki tane yokuş olması gerekiyor. Oradan Fethiye'ye, sonra Marmaris ve son olarak da Kuşadası'nda tamamlıyoruz. 56'ncı bu TUR, şimdiye kadar yapılmış 55 yılın en güçlü TUR'u olacak. A kategori ülkelerden katılım o kadar fazla ki, şu anda kayıtları durdurduk. 176 sayısını geçemiyoruz. Bu sayıyı şu anda doldurduk. Herhangi bir iptal olursa da bu sayıda, yedekte bekleyen 5-7 arası da ülke var. Ülkemizden Sportoto ve Salcano Sakarya olmak üzere iki tane continental takımımız katılıyor. Mücadele edecekler. Çok güzel bir tur olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"COVID TESTİ STARTTAN ÖNCE ALINACAK, SAĞLIKLI OLAN KİŞİLERLE DEVAM EDECEĞİZ"

Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkı önlemlerin alınacağını ifade eden Başkan Erol Küçükbakırcı, "Covid testi starttan önce alınacak, sağlıklı olan kişilerle devam edeceğiz. Her iki etapta bunu tazeleyeceğiz. Bu durumlarla ilgilenen bir sağlık grubumuz var. Son etaptan önce de Covid testi yaptırıp ülkelerine uğurlayacağız. 1-4 Nisan tarihleri arasında bir Mevlana Turu yapıyoruz. Orada da Covid testlerini özellikle istedik. Sağlık Bakanımız bu konuda azami dikkat istiyor ve ayrıca Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Turu'na destek veriyor. Bu anlamda Covid testi işlemini bilen ve yolda da bu tip durumlara müdahale edecek bir doktor ile yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"COVİD DOLAYISIYLA 'KATILMAYACAĞIM' DİYEN BİR TAKIM YOK"

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Tur'a yoğun bir talep olduğunu vurgulayarak, "Bizim aramızda Covid dolayısıyla katılmayacağım diyen bir takım yok. Biz zaten alamıyoruz, şu anda sayımız dolu. 176 sayısı şu an elimizde ve artık continental ekipleri de kabul edemiyoruz. Yabancı takımlar geliyor, organizasyon tamam. 2 aydır teyit bekliyorlardı ve yaklaşık 20 gün önce biz hepsine teyit verdik" dedi.

Pandemi döneminde de sporcularının antrenmanlarına tedbirli bir şekilde devam ettiğini belirten Küçükbakırcı, şunları söyledi;

"Geçen mart ayında başlayan Covid problemi nedeniyle, biz sporumuz dışarıda olduğu için kesmedik ama yarışların bazılarını iptal ettik. İki sporcu arasında zaten 1 metre mesafe var, direksiyonlar birbirine yaklaşamaz. Biz sporculara şöyle söyledik, kendi güvenliğini alıp sokağa çıkma yasağının da olmadığı günlerde antrenmanınızı yapabilirsiniz. Bundan dolayı da yola devam dedik. Bizim sporcularımız hiçbir zaman geri kalmadılar."

"BİR GÜN HERKES BİSİKLETLİ OLACAK"

Ülkemizde bisikletin her geçen gün yaygınlaştığını dile getiren Erol Küçükbakırcı, "Her geçen gün sayımız artıyor. 4.5 yıl önce aldığımız yetkiyle beraber o dönemler 120 sporcusu olan bisiklet federasyonunun şu an 4470 tane lisanslı sporcusu var. Bisiklet ailesi olarak büyüyoruz. Bisiklet sanayicileri de bize, siz geldikten sonra kazancımız 2-3 kat arttı diyorlar. 2.5-3 milyona yakın insan da ülkemizde bisiklet kullanıyor. Bölünmüş yollar arttıkça inşallah bu sayı da artarak devam edecek. 'Hareketli toplum, sağlıklı toplum, temiz hava toplumu' diye devam edeceğiz. Bir gün herkes bisikletli olacak. Onun için herkes bir an önce yolunu alıp bisiklete binmeli" diye konuştu.

ETAPLAR

11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayıp 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek olan 8 etaplı TUR 2021'in rotası şöyle;

1. ETAP: Nevşehir-Kapadokya (167,3 kilometre)

2. ETAP: Konya-Konya (144,9 kilometre)

3. ETAP: Beyşehir-Alanya (212,6 kilometre)

4. ETAP: Alanya-Kemer (184,4 kilometre)

5. ETAP: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)

6. ETAP: Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre)

7. ETAP: Marmaris-Turgutreis (180 kilometre)

8. ETAP: Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre)

SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

Kapadokya, Kuşadası, Bisiklet, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru - Son Dakika Spor


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