56 saatlik kısıtlama bitti Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Vatandaşların işlerinin yolunu tutmasıyla Diyarbakır'da yoğun trafik oluştu. Kentte güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü. - DİYARBAKIR

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