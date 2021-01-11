56 saatlik kısıtlama bitti Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika

56 saatlik kısıtlama bitti Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı
11.01.2021 09:51
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakır'da vatandaşlar haftanın ilk iş gününde işlerinin yolunu tutarken, trafik yoğunluğu başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Vatandaşların işlerinin yolunu tutmasıyla Diyarbakır'da yoğun trafik oluştu. Kentte güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü. - DİYARBAKIR
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