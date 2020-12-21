56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI - Son Dakika

56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI Haber-Kamera: Ozan URAL - Buğra AKAY / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ, İSTANBUL YOLLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Haber-Kamera: Ozan URAL - Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor. Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncüsü bu hafta gerçekleşti. Bu kapsamda, 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

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