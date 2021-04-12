İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
12.04.2021 07:53
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAKoranavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA
Koranavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.50 itibariyle yüzde 49'u gördü.
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