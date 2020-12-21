56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo - Son Dakika

56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo

21.12.2020 18:14

- 56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo 400 kişi ile sınırlandırılan caddedeki yoğunluk tedirgin etti Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde haftanın ilk gününde yaşanan yoğun insan hareketliliği korkuttu.

- 56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo

400 kişi ile sınırlandırılan caddedeki yoğunluk tedirgin etti

KARABÜK - Karabük'te hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde haftanın ilk gününde yaşanan yoğun insan hareketliliği korkuttu.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Karabük'te bariyerlerle kapatılan kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlar yine yoğunluk oluşturdu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 400 kişi sınırlandırılan caddede belirlenen kişi sayısından daha fazla vatandaşın bulunduğu görüldü.

Her haftanın ilk gününde aynı tablonun yaşanması kentte tedirginliğe neden olurken, banka önlerinde bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları gözlemlendi.

56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo
56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo
56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo
56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo
56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo
56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo
56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo

Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük'te aynı tablo - Son Dakika


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