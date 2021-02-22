56 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika

56 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı

22.02.2021 10:49
56 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Diyarbakır'da vatandaşlar haftanın ilk gününde işlerinin yolunu tutarken, trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Vatandaşların işlerinin yolunu tutmasıyla Diyarbakır'da trafik yoğunluğu da başladı. Güvenlik güçlerinin kent genelinde denetimlere devam ettiği görüldü. - DİYARBAKIR

56 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı
56 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı
56 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı
56 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Diyarbakır, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 56 saatlik kısıtlamanın bitmesiyle Diyarbakır'da trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika


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