56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu - Son Dakika

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Korona virüsle mücadele kapsamında Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 56 saat süren kısıtlamanın sonlanmasıyla İstanbul 'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Sabah saatlerinde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 53'lere ulaştığı gözlendi.

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