56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu - Son Dakika

56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu
12.04.2021 08:22
56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu sabah kısıtlamanın sona ermesiyle E-5 Altunizade mevki'inde trafik yoğunluğu oluştu.
Korona virüsle mücadele kapsamında Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 56 saat süren kısıtlamanın sonlanmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Sabah saatlerinde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 53'lere ulaştığı gözlendi.
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