56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama sonrası vatandaşlar kızaklarla kayarak stres attı - Son Dakika

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama sonrası vatandaşlar kızaklarla kayarak stres attı
07.12.2020 16:51
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama sonrası vatandaşlar kızaklarla kayarak stres attı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle vatandaşlar kızaklarını alarak kaymanın keyfini yaşadı.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama sonrası vatandaşlar kızaklarla kayarak stres attı
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle vatandaşlar kızaklarını alarak kaymanın keyfini yaşadı.
Hafta sonu Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde kalan vatandaşlar kısıtlamaların bitmesiyle kendilerini dışarıya attı. Vatandaşlar ve çocuklar sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ederek kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.
Soğuğa aldırış etmeden kayan vatandaşlar, düşe kalka kayarak eğlendi.
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