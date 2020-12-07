56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 7 Aralık saat 05.00'e kadar devam etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler 56 saat süren kısıtlama boyunca kentin önemli yerlerinde oluşturdukları denetim noktalarında denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında denetim yapan ekipler, izin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı.

Saatlerin 05.00'i göstermesiyle polis ekipleri uygulama noktalarından ayrıldı. Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar, açılan trafikte yolculuk yaptı. Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 56 saatlik haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşına kadar her haftasonu uygulanacak.