56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı - Son Dakika

56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı
04.12.2020 22:11
56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 56 saat boyunca hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı.
56 saatlik sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı
KARABÜK - Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 56 saat boyunca hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Karabük'te başladı.
Polis ekipleri tarafından kentin farklı noktaları bariyerleri kapatılırken araçlar durdurularak izin belgesi sorgulaması yapılıyor.
81 ilde aynı anda başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı 7 Aralık Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.
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