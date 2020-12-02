56. Ulusal Nöroloji Kongresi çevrim içi olarak düzenlendi - Son Dakika

56. Ulusal Nöroloji Kongresi çevrim içi olarak düzenlendi

02.12.2020 11:35
56. Ulusal Nöroloji Kongresi çevrim içi olarak düzenlendi, System.String[]

Türk Nöroloji Derneğince düzenlenen "56. Ulusal Nöroloji Kongresi" 28 Kasım – 2 Aralık tarihlerinde çevrim içi olarak yapıldı.

Türk Nöroloji Derneğince düzenlenen "56. Ulusal Nöroloji Kongresi" 28 Kasım – 2 Aralık tarihlerinde çevrim içi olarak yapıldı.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, yaptığı açıklamada, nörolojinin sadece bilim alanında değil hayatın pek çok alanında etkili olarak bütün dünyada gelişmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Sağlık politikaları oluşturulurken "Beyin sağlığı olmadan sağlık olmaz" vurgusunun her platformda yapıldığını vurgulayan Öztürk, "Nörolojik hastalıklar, hasta ve hasta yakınları, sağlık alanında çalışanlar için en fazla sağlık yükü oluşturan hastalık gruplarındandır ve sağlıkla yaşanacak yılların kaybında nörolojik hastalıklar ilk sıralarda yer almaktadır. Dünya çapında global kayıpta yüzde 10'luk kısmı nörolojik hastalıklar oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kongreyi bu yıl salgın nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, Ulusal Nöroloji Kongrelerinin her yıl toplumda yaygın olan ve nörolojik alanda önemli araştırmaların yapıldığı ayrı bir hastalığı veya hastalık grubunu öncelikle ana tema olarak belirlediğini, bu kapsamda bu yıl ana temanın, genellikle genetik özellik taşıyan, tanı ve tedavisinde zorluklar yaşanan "nörogenetik hastalıklar" olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 2018'de Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, bunun neredeyse trafik kazalarından ve kanserlerden daha fazla olduğunu ifade etti.

Yılda en az 120 bin kişinin inme geçirdiğini, yaklaşık 40 bin kişinin bağımlı hale gelip rehabilitasyon almaya başladığını belirten Öztürk, inmenin, kişilerin hayatına yardımsız devam edememe yanında rehabilitasyon masrafları, gelir kaybı nedeniyle uğradığı kayıplar olmak üzere doğrudan-dolaylı ciddi bir mali yükü de ortaya çıkardığını kaydetti.

Kovid-19'un nörolojik sistemlere olan etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Öztürk, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını sırasında bildirilen raporlar, hastalığın sadece solunum yollarını değil nörolojik sistemleri de etkilediğini ortaya koymaktadır. Özellikle Çin'den olmak üzere çeşitli ülkelerden bildirilen çalışmalarla hastaların yaklaşık üçte birinde nörolojik bulgular rapor edilmiştir. Mevcut durumda bildirilen en yaygın belirtiler baş ağrısı, bulantı ve kusmadır. Daha ciddi vakalarda ve özellikle de daha yaşlı ve hipertansiyon, diyabet gibi risk faktörü olan hastalarda virüsün santral sinir sistemine invazyonu, kan pıhtılaşma eğilimini artırması, inflamasyon etkisi ile nöropatiler, miyopatiler, epilepsi gibi çeşitli nörolojik tabloların yanı sıra ve yüzde 5 oranında, akut inme komplikasyonu da bildirilmektedir."

"Nörolojik hastalıklar genetik bir temele bağlı gelişebilir"

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nerses Bebek de hastalıkların çoğu gibi nörolojik hastalıkların da genetik bir temele bağlı gelişebileceğini söyledi.

Nörolojik hastalıklarda bazen anne ve babadan çocuklara aktarılan gen şifrelerinden tek birinin veya her ikisinin değişime uğramasının (mutasyon) hastalığı oluşturabildiğini dile getiren Bebek, "Ancak nörolojik hastalıkların yüzde 90'ı çevresel nedenler genetik yatkınlığa eklendiği zaman gelişir. Bir veya daha fazla gen ile çevresel faktörlerin etkileşimini içeren karmaşık nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Bunlar içinde migren, epilepsi, alzaymır, parkinson, huntington ve kas hastalıkları sık karşılaşılan ve iyi bilinen örneklerdir." ifadelerini kullandı.

Nörogenetik hastalıkların sinir siteminin birçok farklı kısmını etkileyebildiğini de dile getiren Bebek, "Kişinin olağan yaşantısı dışında gelişen her bulgu devamlılık gösteriyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bazen bulgular sinsi ilerleyebilir veya doğumdan itibaren olduğu için olağan kabul edilebilir. Ancak örneğin akranları gibi koşamadığı fark edildiğinde çocuğun bir sorunu olabileceği akla getirilmelidir." uyarısında bulundu.

Nöroloji Bölümü, Genetik, Kasım, Türk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 56. Ulusal Nöroloji Kongresi çevrim içi olarak düzenlendi - Son Dakika


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