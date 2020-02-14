56. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı başladı - Son Dakika

Bu yıl 56'ıncısı düzenlenen dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2020) başladı.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, açılış konuşmasında, dünyanın en şiddetli krizlerinin ve uluslararası barış ile güvenliğe yönelik en tehlikeli tehditlerinin üstesinden gelmek için "ortak bir eylem" eksikliği olduğunu vurgulayarak, "Dünyada çatışmalar artıyor. Mevcut küresel güvensizlik durumu kabul edilemez." dedi.

Batı dünyasının gerilediğine işaret eden Ischinger, "Batı bir tür kimlik bunalımı krizinden geçiyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa bu yıl 30 hükümet ve devlet başkanı ile 70 dışişleri ve savunma bakanı katılıyor.

Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 500'ün üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

MSC 2020'nin gündemini, 27 münferit kriz, Avrupa projesi, uluslararası liberal düzen, Avrupa Birliği'nin (AB) kendini savunması, küresel ticaret ihtilafları, iklim değişikliği, siber güvenlik ve dünya devleri arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabet ile olası etkilerine ilişkin başlıklar oluşturacak.

MSC 2020'de AB güvenlik politikasının geleceği, Afrika, Rusya, Libya, İran ve Çin ile ilgili konuların yanı sıra küresel ısınmanın güvenlik üzerine etkileri de MSC 2020'de tartışılacak.

- Gündemde iklim değişikliğinin uluslararası güvenlik üzerindeki etkisi de var

Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Geçen yıl dışişleri, güvenlik, transatlantik ittifak, silahların kontrolü ve savunma politikalarında iş birliği konularının ele alındığı konferansta, bu yıl ticaret ve güvenlik politikası arasındaki etkileşim, iklim değişikliğinin uluslararası güvenlik üzerindeki etkisi de masaya yatırılacak.

Öte yandan, konferansın yapıldığı otelin çevresinde 5 bin polisin yer aldığı geniş güvenlik önlemleri alındı.