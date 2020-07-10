56 yaşındaki kadın önce hayalini kurdu, sonra lavanta bahçesini oluşturdu - Son Dakika

56 yaşındaki kadın önce hayalini kurdu, sonra lavanta bahçesini oluşturdu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde 56 yaşındaki Ayşe Köse, uzun yıllar hayalini kurduğu lavanta bahçesini kurarak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde 56 yaşındaki Ayşe Köse, uzun yıllar hayalini kurduğu lavanta bahçesini kurarak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Köse, tıbbi bitkiler üzerinde yaptığı araştırmaların ardından uzun yıllar hayalini kurduğu lavanta bahçesini kurdu. 3 yıl önce lavanta ekimini yapan Ayşe Köse 3 yılın ardından ise lavanta bahçesinde misafirlerini ağırlamaya başladı. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden 56 yaşındaki Ayşe Köse, "Uzun yıllar tıbbi bitkiler üzerinde araştırma yapıyordum. En uygun lavantayı buldum. Yani yağ amaçlı olarak üretim yapmaya başladım. Çünkü lavanta yağı çok değerli, sağlıklı ve tıbbi alanda kullanılıyor. Onun için hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım. Burayı oluştururken en büyük desteği yakın çevrem ve ailem verdi. Eşim ve çocuğumdan büyük destek gördüm. Bundan sonraki hedefim Türkiye'nin bir numaralı lavanta bahçesini kurabilmek. Burayı büyütmek amacındayım. Hedefim ise burayı yurtdışına tanıtabilmek ve kendi markamı kurabilmek. Toptan veya perakende olarak internet aracılılığıyla satışını yapabilmek istiyorum" dedi.


"Lavanta bahçemi turizme kazandırmak istiyorum"


İnallı köyünde lavanta bahçesini kuralı 3 yıl olduğunu ifade eden Ayşe Köse lavanta bahçesini turizme kazandırmak istediğini ve bunun için de çalışmalara başladığını söyledi. Köse, "Burayı kuralı 3 yıl oldu. Bu yıldan itibaren turizme kazandırmak için tanıtım çalışmalarına başladım. İnşallah önümüzdeki yıllarda hedefime ulaşırım. Buraya beklemediğim kadarıyla ilgi oldu. İnşallah bu ilgi önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Başta Nevşehir olmak üzere, Aksaray ve Kayseri'den misafirlerimiz bulunuyor" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Acıgöl, İnallı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 56 yaşındaki kadın önce hayalini kurdu, sonra lavanta bahçesini oluşturdu - Son Dakika
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