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56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor

12.06.2021 10:19
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Gaziantep (İHA) – Gaziantep'te gençlik hayali olan kick boks sporuna 55 yaşında başlayan Ayşe Şirin, çalışma azmi ve yeteneğiyle gençlere taş çıkartıyor.

Gaziantep (İHA) – Gaziantep'te gençlik hayali olan kick boks sporuna 55 yaşında başlayan Ayşe Şirin, çalışma azmi ve yeteneğiyle gençlere taş çıkartıyor. Yakınlarının 'ayıp' diyerek vazgeçirmeye çalışmasına rağmen hayalinde inadını sürdüren Şirin, yaşın ve cinsiyetin kick boks yapmak için engel olmadığını söyledi.

Gaziantepli 56 yaşındaki Ayşe Şirin, gençlik yıllarından beri hayalini kurduğu kick boks sporuna 55 yaşında başladı. Kick boksa başlama kararını almasının ardından kentteki bir kick boks kulübünü kapısını çalan Şirin'e, kulübün hocası Hamit Özyurt yol gösterici oldu. "Sağlığı kick boks için elverişlidir" raporunu almasının ardından Özyurt eşliğinde çalışmalara başlayan Şirin, kısa sürede çok büyük mesafe kat etti. 8 ay içerisinde yaşına rağmen kulübün en istikrarlı ve başarılı oyuncusu olan Şirin, Türkiye Kick Boks Federasyonu'na kayıtlı lisanslı sporcu oldu. Pandemi sürecinde spor salonlarının kapalı olmasından dolayı evini boks ringine çevirerek kum torbalarıyla çalışan Ayşe Şirin, spor salonlarının açılmasıyla ringdeki yerini aldı.

Spora başladığı günden itibaren bedenen ve ruhen çok huzurlu olduğunu aktaran Şirin, kick boks sporunda başlarda zorlanmasına rağmen hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi.

"Beni ayıpladılar ama kimseyi dinlemedim"

Kentte 2 yıl kadar bir araştırma yaptıktan sonra geldiği kick boks kulübünü bulduğunu belirten Şirin, Gaziantep'te kendi yaşında kick boksa giden başka bir kimsenin olmadığını söyledi. Spor kulübünün sağlık raporu kaydıyla kendisini kabul ettiğini paylaşan 56 yaşındaki Ayşe Şirin, "Çok mutluyum, dünyanın en güzel sporunu yaptığımı düşünüyorum. Hocama minnet borçluyum, o benim dünyamı değiştiren adam, bana çok şey öğretti. İlk başlarda çok zorlandım ama hocamın sabrı ve bana sürekli destek olmasıyla bunu başardım. Kick boks çok yorucu bir spor. Çevremdeki erkek arkadaşlarım şaka yaparak; 'Ayşe artık seninle görüşmeyelim' dediler. Komşularım beni ayıpladı ama ben kimseyi dinlemedim. Oğlum da her konuda destek oldu" dedi.

"Yaş ve cinsiyet engel değil"

Kick boksun bir savunma sporu olduğuna dikkat çeken Şirin, yaş ve cinsiyetin kick boks yapmak için engel olmadığını vurguladı. Kendisinin her türlü ateşli silaha karşı olduğunu dile getiren Ayşe Şirin, "Ama herkese kendisini savunması açısından bu sporu öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Yolda yürürken böyle kanatlı gibi yürüyorum artık. Çok güzel şekilde sıkılaştı vücudum. Haftada 2 saat çalışıyoruz. Hocam planlıyor, ben de onun dediği şekilde hareket ediyorum. Bu alanı çok iyi şekilde tüm teknikleriyle öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yanımdan 'Abla saygılar' deyip geçiyor"

Kick boksun savunma açısından çok büyük etkisinin olduğunu sözlerine ekleyen Şirin, "Yolda yürürken kimsenin bir şey demesine fırsat kalmıyor. Onun için bu sporu her kadın öğrenmeli bence. Malumunuz Türkiye'de kadına şiddetin geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Daha önce gençlik yıllarımda başıma böyle bir durum gelmişti. Dövdüğüm erkeği de bazen görüyorum. Aynı mahallede oturuyoruz, yanımdan 'Abla saygılar' deyip geçiyor" diye konuştu.

Özyurt: "Ayşe Şirin, kick boks için çok büyük bir örnek"

Mukan Spor Kulübü Başkanı Hamit Özyurt ise Ayşe Şirin'in hırslı ve istekli olmasının başarısının ana kaynağı olduğunu aktardıi. Şirin'in kick boks için çok büyük örnek olduğunu anlatan Özyurt, "Ayşe hanım gerçekten kadın olmanın ve yaş faktörünün kick boks yapmaya engel olmadığını bize somut olarak gösteren bir örnek. Türk kadınının isterse neler yapabileceğini Ayşe hanım bize gösteriyor. Spor yaparak sağlıklı kalmanın, savunma öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Kendisi çok hırslı ve sürekli talepte bulunuyor, teknik olarak talepte bulunuyor ve bu da bir eğitmen olarak beni çok memnun ediyor" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor
56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor
56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor
56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika Spor


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