56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor - Son Dakika

Erzincan'da yaşayan 70 yaşındaki terzi Reşat Çelik, 56 yıldır 10 metrekarelik dükkanında siparişle gömlek dikiyor. Reşat usta, yarım asırdır ömrünü verdiği mesleğine sahip çıkarak büyük firmalara karşı adeta direniyor.

Hazır giyim sektörünün büyümesiyle sayıları giderek azalan terzilerden 56 yıllık gömlek ustası Reşat Çelik, oğlu Eyüp Çelik'le 10 metrekarelik çalıştığı iş yerinde tüm zorluklara rağmen mesleğini devam ettiriyor.

Gömlek ustası Reşat Çelik yaptığı açıklamada, "1964 yılından beri gömlek dikiyorum. Bizim yaptığımız gömlekler bedene uygun oluyor. Kolu, yakası, bedeni, omuzu, kol boyu uygun ve insana birebir uyuyor. Hazır gömleklerin yakası büyük, bedeni geniş geliyor. Göbek kısmı kavuşmuyor. Biz özel kişiye göre gömlek diktiğimizi için birebir uyuyor" dedi.

"Her kesimden müşterim var"

Toplumun tüm kesiminden müşteri olduğunu söyleyen Çelik, "Köylüsü, memuru hemen hemen her kesimden müşterim var, Gömlek fiyatlarımız 60 TL'den başlayıp, 200 TL'ye kadar gömlek bulunmaktadır" diye konuştu.

"Çırak yetişmiyor"

Çırak bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Reşat Çelik, "Daha kimse çocuğunu vermiyor. Eskiden biz ilkokula gittiğimizde babamız bizi bir sanatkarın yanına veriyordu. Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günlerinde gelip çalışırdık. Okuyanlar okuyordu, benimle beraber terzide çalışan arkadaşlarımdan paşa olanlar var, doktor olanlar var, okumayanlar ise meslek sahibi, sanatkar oluyordu. Şimdi o yok, şimdi varsa da yoksa da telefon başka da bir şey yok." dedi.

" Oğlumu yetiştirdim "

Eskiden gömlek diktirme kültürünün olduğunu ve kültürü hala devam ettiren müşterilerinin bulunduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İnsanlar kendi vücut yapılarına uygun gömlekler istiyor biz de dikiyoruz, benim 40 yıllık müşterilerim var ve benim diktiğim gömlekten başka gömlek giymezler.

Dikimini yaptığımız ürünler, özellikle sağlam ve uzun süre kullanılır olması nedeniyle tercih ediliyor. Tek isteğim bu mesleğin, bu kültürün devam etmesi, o yüzden oğlumu yetiştirdim, oğlum da usta oldu ikimiz devam ettiriyoruz bu mesleği" - ERZİNCAN