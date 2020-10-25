56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor - Son Dakika

56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor

25.10.2020 08:42
56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor, System.String[]

Erzincan'da yaşayan 70 yaşındaki terzi Reşat Çelik, 56 yıldır 10 metrekarelik dükkanında siparişle gömlek dikiyor.

Erzincan'da yaşayan 70 yaşındaki terzi Reşat Çelik, 56 yıldır 10 metrekarelik dükkanında siparişle gömlek dikiyor. Reşat usta, yarım asırdır ömrünü verdiği mesleğine sahip çıkarak büyük firmalara karşı adeta direniyor.

Hazır giyim sektörünün büyümesiyle sayıları giderek azalan terzilerden 56 yıllık gömlek ustası Reşat Çelik, oğlu Eyüp Çelik'le 10 metrekarelik çalıştığı iş yerinde tüm zorluklara rağmen mesleğini devam ettiriyor.

Gömlek ustası Reşat Çelik yaptığı açıklamada, "1964 yılından beri gömlek dikiyorum. Bizim yaptığımız gömlekler bedene uygun oluyor. Kolu, yakası, bedeni, omuzu, kol boyu uygun ve insana birebir uyuyor. Hazır gömleklerin yakası büyük, bedeni geniş geliyor. Göbek kısmı kavuşmuyor. Biz özel kişiye göre gömlek diktiğimizi için birebir uyuyor" dedi.

"Her kesimden müşterim var"

Toplumun tüm kesiminden müşteri olduğunu söyleyen Çelik, "Köylüsü, memuru hemen hemen her kesimden müşterim var, Gömlek fiyatlarımız 60 TL'den başlayıp, 200 TL'ye kadar gömlek bulunmaktadır" diye konuştu.

"Çırak yetişmiyor"

Çırak bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Reşat Çelik, "Daha kimse çocuğunu vermiyor. Eskiden biz ilkokula gittiğimizde babamız bizi bir sanatkarın yanına veriyordu. Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günlerinde gelip çalışırdık. Okuyanlar okuyordu, benimle beraber terzide çalışan arkadaşlarımdan paşa olanlar var, doktor olanlar var, okumayanlar ise meslek sahibi, sanatkar oluyordu. Şimdi o yok, şimdi varsa da yoksa da telefon başka da bir şey yok." dedi.

" Oğlumu yetiştirdim "

Eskiden gömlek diktirme kültürünün olduğunu ve kültürü hala devam ettiren müşterilerinin bulunduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İnsanlar kendi vücut yapılarına uygun gömlekler istiyor biz de dikiyoruz, benim 40 yıllık müşterilerim var ve benim diktiğim gömlekten başka gömlek giymezler.

Dikimini yaptığımız ürünler, özellikle sağlam ve uzun süre kullanılır olması nedeniyle tercih ediliyor. Tek isteğim bu mesleğin, bu kültürün devam etmesi, o yüzden oğlumu yetiştirdim, oğlum da usta oldu ikimiz devam ettiriyoruz bu mesleği" - ERZİNCAN

56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor
56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor

Türk Lirası, Erzincan, Eyüp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Henüz 21 yaşındaydı! Üst geçitten atladı, bir aracın altında kaldı Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama
Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı Göz gözü görmeyecek! 3 bölge için pus ve sis uyarısı         
08:23
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor         
21:43
Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı         
20:58
17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı         
20:25
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 08:52:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei