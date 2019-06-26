Son Dakika Haberleri: 560 kiralık işçiyle yollarını ayırıyor
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560 kiralık işçiyle yollarını ayırıyor

1 saat önce

ALMAN televizyon kanallarından Carsten Betzold'de yer alan habere göre, İşyeri İşçi Temsilcisi Başkanı Carsten Betzold, işletme tesislerinin bu işten çıkarma kararına tepki gösterdi.

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ALMAN televizyon kanallarından Carsten Betzold'de yer alan habere göre, İşyeri İşçi Temsilcisi Başkanı Carsten Betzold, işletme tesislerinin bu işten çıkarma kararına tepki gösterdi. Betzold, "Yetkililerin, 560 emekçinin anlaşmalarını uzatmama planını anlamak mümkün değil. Zira yeterince iş var. Siparişler de zamanında teslim edilemeyecek kadar yoğun" dedi.

VW Baunatal tesisleri müdürü Olaf Korzinovski ise, tesislerindeki işten çıkarmanın, VW'nin akülü araç üretimi ve piyasasındaki gelişmelere bağlı olduğunu söylerken, gelecek iki üç yıl içinde yüzde altılık kar hedeflerine işten çıkarmalarla da olsa ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi.

VW, 2016'da, 2020 yılında işletmelerinde yaklaşık 3.7 milyar Euro tasarrufa gideceğini, 27 bini Almanya'daki çeşitli tesislerinden olmak üzere, dünya çapında 30 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklamıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:33 
İşçi, Güncel
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