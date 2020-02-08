561 insani yardım tırı İdlip'e ulaştı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan siviller için Türkiye'nin birçok şehrinden hayırseverlerin katkılarıyla gönderilen 14 bin ton ağırlığında 561 tır dolusu insani yardım malzemesi, sınır ötesine ulaştırıldı.



İdlib'in güney kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle şehrin kuzeyine Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu bölgeler ile Afrin ve Azez'e doğru göç etmek zorunda kalan sivil sayısı Kasım ayının başından bu yana 700 bini aştı. Kış şartları ve imkansızlıklar nedeniyle göç yolunda mağdur olan ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki bağışçıların katkılarıyla toplanan 14 bin ton ağırlığında 561 tır dolusu insani yardım malzemesi, İdlib'e gönderildi.



"Göç dalgası devam ettiği için çok fazla ihtiyaç bulunuyor"



Yapılan yardımlarla alakalı konuşan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Saldırılar nedeniyle göç yoluna düşen ailelerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla yardım çağrısında bulunmuştuk. Çağrımızın kısa sürede karşılık bulması sonucu bölgeye insani yardım malzemeleri gelmeye başladı. Lakin göç dalgası yoğun bir şekilde devam ettiği için çok fazla ihtiyaç bulunuyor" dedi.



"10 bin adet briket evin inşaatı devam ediyor"



Tosun, Suriye'nin İdlib ve Halep illerinin kuzey kırsalındaki kısmen daha güvenli alanlarda briket evlerin inşa çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Çadır hayatına bir alternatif olarak briket ev projesi başlatmıştık. Bu projemiz kapsamında inşaat çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşaatı tamamlanan 330 eve aileleri yerleştirdik. Toplamda ilk etapta 10 bin briket ev inşa ederek insanları acil durumlarda sığınmak zorunda kaldıkları çadır hayatından kurtarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. - İDLİB