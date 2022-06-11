561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor - Son Dakika
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561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor

11.06.2022 15:02

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda Fatih Sultan Mehmet'in Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 561 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün Beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda Fatih Sultan Mehmet'in Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 561 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

Yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan ve denizden 2 bin 200 metre yüksekte olan Kadırga Yaylası'nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.

Gümüşhane sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda 561 yıl önce Trabzon'u fethe giderken arkadaşı Kadir Ağa'yı ziyaret etmek için buraya uğrayan ve bu caminin yapılmasını emrederek ordusuyla birlikte namaz kılan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan ve dünyada az sayıda örneği bulunan üzeri açık camide her yıl yaz aylarında cemaatle Cuma namazı kılınıyor.

561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor
561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor
561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor
561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor

YORUMLAR
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Üstü açık camide 561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor Üstü açık camide 561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor
Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Gümüşhane, Özkürtün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor - Son Dakika

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