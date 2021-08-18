562. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri başlıyor - Son Dakika

52'den fazla başpehlivanın katılacağı yağlı güreşler öncesinde, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye encümen salonunda basın mensupları ile bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı.

Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Ahmet Tınazlı, Tuncay Engin ve güreş ağası iş adamı Hacı Serdar Sunma'nın da katıldığı basın toplantısında Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Türkiye'nin en uzun soluklu güreş müsabakaları arasında yer alan 562. Çağlak Yağlı Güreşleri'ni yaşatmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Akhisar halkının güreşlere büyük ilgi duyduğunu ve bu geleneği yaşatacaklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, "Akhisar yağlı güreş konusunda tarihi ile Türkiye'de sayılı yerlerden bir tanesidir. Sadece 562 kez yapılan yağlı güreşler değil aynı zamanda yetiştirdiği büyük güreşçilerle de ön plandadır. Bu başpehlivanların bir tanesi Zeytinliova Mahallemizden Rıfat Güreşen bir tanesi de Arap Mustafa lakabı ile tanınan Mustafa Yıldız. İki büyük başpehlivanımız var. Akhisar halkı güreşleri çok seviyor, çok sahip çıkıyor. Son yıllarda yağlı güreşlerde biraz eksik kalsak da inşallah bundan sonra çok daha güzel günler olacak. Rıfat Güreşen ile özel bilgi edindik, Atatürk'ün de olduğu Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olmuştur. Yine Sazoba Mahallemizden Arap Mustafa defalarca başpehlivan olmuştur. Akhisar'da gerçekten bu yağlı güreş konusunda büyük potansiyel var" şeklinde konuştu.

ORMAN YANGINI RİSKİNDEN DOLAYI KAYALIOĞLU FUTBOL SAHASI ER MEYDANI OLACAK

Bu yıl gerçekleşecek yağlı güreşlerin orman yangınları sebebiyle ormanlık alanda yapılmayacağının altını çizen Başkan Dutlulu, "İlk göreve geldiğimizde tarihi güreşlerimizi Çağlak mevkiinde bulunan Arap Mustafa Güreş Alanı'nda yapmıştık. Ancak geçen yıl maalesef pandemi yüzünden bu etkinliğimizi gerçekleştiremedik. Bu sene biraz pandeminin rahatlaması ile aşılanmanın artması ile tekrardan başlıyoruz. Bu yıl yine Çağlak mevkiinde yapmak istedik; ama maalesef son dönemlerde içimizi yakan orman yangınları yüzünden ormanlara giriş ve çıkışların sıkıntılı olması, orman yangını olma riskine karşı biz de alternatif alanları değerlendirdik ve en uygun yer olarak Kayalıoğlu Futbol Sahası'nı seçtik. Arkadaşlarımız buradaki tüm hazırlıkları tamamladı, Kayalıoğlu Futbol Sahası'nda 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren güreşlerimiz başlayacaktır. Tüm Akhisarlıları ve güreşseverleri bekliyoruz" dedi.

"ÇOK GÜZEL GÜREŞLERİMİZ OLACAK"

Türkiye'nin ünlü başpehlivanlarının katılacağı yağlı güreşlerin çok keyifli geçeceğini belirten Başkan Dutlulu, "İnşallah çok güzel güreşlerimiz olacak, başpehlivanlarımız Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı, İsmail Koç, Şaban Yılmaz ile son Kırkpınar güreşlerinde başpehlivanlığa yükselen şehrimizin gururu Akhisarlı Süleyman Başar ve Feyzullah Aktürk de er meydanında olacaklar. Güreş alanımız çok geniş bölgemizdeki herkesi bu güreşlere davet ediyoruz. Gün boyunca belediyemizin önünden güreş alanına ücretsiz otobüslerimiz olacaktır. Umut ediyorum ki Cumartesi günü çok güzel güreşlerimiz olacak. Bundan sonraki seneler için de iyi bir başlangıç olacaktır. Bu organizasyonda büyük emek ve beceri gösteren şehrimizin güreşsever iş adamı Serdar Sunma'ya, Belediye Başkan Yardımcımız Ekrem Kayserili'ye ve tüm belediye personelimze desteklerinden dolayı Akhisar halkı adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ETKİNLİKLERİMİZİN DEVAMI İÇİN LÜTFEN AŞI OLALIM"

Müsabakaların pandemi koşullarında titizlikle yapılacağını altını çizen Başkan Besim Dutlulu, "Sonuçta pandemi koşulları devam ediyor, orada tabi ki pandemi için gerekli önlemleri alacağız. Girişlerde dezenfekten ve maske olsun her türlü tedbirler alınacak. Buradan da vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Aşılanma çok önemli, devletimizde şu anda aşı mevcut, lütfen aşınızı olun ki biz bu organizasyonları yapmaya devam edelim. Cumartesi günü yağlı güreşlerimiz var, 30 Ağustos ile 6 Eylül arasında da kurtuluş haftamızda da konserlerimiz olacak. Bu etkinlikleri hayata geçirmek ve gelecek sene bu yağlı güreşlerimizi Çağlak mevkiinde yapabilmek için pandemiyi yenmemiz gerekiyor. Pandemiyi de yenmemizin tek yolu aşılanma, tüm vatandaşlarımızdan aşı olmalarını rica ediyorum" dedi.

52'DEN FAZLA BAŞPEHLİVAN GELECEK

Tanıtım toplantısına katılan bir önceki güreş müsabakalarının ağası işadamı Serdar Sunma ise yaptığı açıklamada "Şu anda güreş müsabakalarımıza 52'nin üzerinde başpehlivan gelecektir. Hepsi de kemer almış yıldız pehlivanlarımızdır. Güzel bir organizasyon olacak ve bunun sonucunda Allah nasip ederse iyi güreşler olacak er meydanımızda. Tüm Akhisar halkını ve çevre bölgelerimizdeki güreşseverleri bekliyoruz. 562 yıldır süren geleneğin şanına yakışır bir organizasyon gerçekleştireceğiz" dedi.