562 Öğrenci LGS'de Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı - Son Dakika
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562 Öğrenci LGS'de Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı

23.06.2023 21:07

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını açıkladı. Sınava katılım oranı yüzde 82 olarak gerçekleşirken, testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını bildirdi.

562 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 562 Öğrenci LGS'de Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 562 Öğrenci LGS'de Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı - Son Dakika
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