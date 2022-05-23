563.Çağlak Festivali 29.Açık Satranç Turnuvası sona erdi

6 kategoride ilk 3'e giren sporculara kupa ve ilk 10'a giren sporculara ise madalya takdimi yapıldı.

Uluslararası Hakem Kıyasettin Aydın direktörlüğünde ve Göksel Aydın'ın koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Fatih Maden, Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Aknalbant, Manisa İl Temsilcisi Mehmet Albayrak ve Uluslararası Başhakem Oğuz Cem Akın'ın katılımı ile ödül töreni Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük Salon'da yapıldı.

Akhisar'ın bir çok ilden daha iyi organizasyonlara ev sahipliği yaptığını altınız çizen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Akhisar Belediyesi'nin uzun yıllardır destekleri devam eden bu organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Artık görüyoruz ki bu alanların dahi yetersiz geldiği görülüyor ve bu da turnuvanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Turnuvaya gönül veren ve katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun adına Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'a zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti. Turnuvada ödül alan sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından iki gün süren 29. Açık Satranç turnuvası sona erdi.