563.Çağlak Festivali ikinci hafta devam ediyor

Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında açılan sergileri esnafın mağdur olmaması için bir hafta daha uzatan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan halkın da güzel bir nefes alma fırsatı olacağının altını çizdi.

Sokak Basketbol turnuvası, trap atışları ve satranç turnuvası ile başlayan 563. Çağlak Festivali kapsamında Gölet konser alanında sırasıyla rock müzik grubu Gripin, pop sanatçısı Derya Uluğ ve Metin Özülkü Orketsrası eşliğinde Eda Özülkü, Jale, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın'ın yer aldığı "Şimdi 90'lar" grubu ve son gün Kibariye sahne aldı.

Festival ikinci haftada konser ve tiyatrolarla devam edecek

30 Mayıs ve 5 Haziran arasında da konser ve tiyatrolarla etkinliklerin devam edeceğine vurgu yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Dört gün boyunca çok keyifli konserlerimiz oldu. Bu konserler, ekonomik sıkıntılar içerisindeki halkımız için güzel bir nefes alma fırsatı oldu.

Bu hafta da festivalimiz konser ve tiyatrolar ile devam ediyor; stantlar da açık olacak. Bu haftaki etkinlikler aynı alandaki amfi tiyatroda olacak. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.