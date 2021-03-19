564 eser 'İstiklal'i anlattı - Son Dakika

564 eser 'İstiklal'i anlattı

19.03.2021 18:23
564 eser 'İstiklal'i anlattı, System.String[]

BALIKESİR'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında düzenlenen 'İstiklal' konulu şiir yarışmasına; İran, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkelerden sanatçıların da yer aldığı 564 eser ile katılım sağlandı.

BALIKESİR'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında düzenlenen 'İstiklal' konulu şiir yarışmasına; İran, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkelerden sanatçıların da yer aldığı 564 eser ile katılım sağlandı. Bursa'dan yarışmaya katılan Sevim Yakıcı, 'Özgürlük Destanı' adlı eseriyle birinci seçildi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında; Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği ile Balıkesir Türk Ocakları'nın ulusal çapta düzenlediği 'Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli ile 'İstiklal' konulu şiir yarışması ödül törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çevrim içi olarak katıldı.

İstiklal Marşı'nda dile getirilen değerleri canlı tutmak ve bu çerçevede yazılacak şiirleri öne çıkarmak amacıyla 1 Ocak 2021-1 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya şairler ve yazarlar 'İstiklal' konulu şiirleri ile katıldı. Moderatörlüğünü Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı'nın yaptığı ve canlı olarak Balıkesir Kent Konseyi sosyal medya hesabında yayınlanan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli'ne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ertan Özgen, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fazıl Gökçek, Polis Akademisi'nden Doç. Dr. Yücel Yiğit ve Şair-Yazar Mehmet Aycı katıldı.

ERSOY'A AYRI BİR SEVGİ VE SAYGIMIZ VAR

İstiklal Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılını kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Her zaman söylüyorum, herkes bir dili kullanmada ileri düzey olmaz. Mehmet Akif Ersoy, günlük kullanılan kelimeleri bir araya getirerek, bütün duygularımızı şaha kaldıran ve bir iş nasıl anlatılıyorsa en güzel şekilde anlatmayı şair olarak başarmış ve bize asla değişmeyecek İstiklal Marşımızı armağan etmiş. Burada Hasan Basri Çantay'ı da anmadan geçmek mümkün değil. Mehmet Akif Ersoy'un Balıkesir ile olan ilişkisini, özellikle de Balıkesir'de yaptığı konuşmasını unutmuyoruz. Ersoy'un konuşmasında en sonunda söylediği, 'Eğer iyileşirsem Balıkesir İlçesi Burhaniye Pelitköy'de yaşamak istiyorum' demesi bizim için ayrı bir sevgi ve saygıyı yanında getiriyor. Bu duyguları yaşatmak için düzenlenmiş organizasyona katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 4 eser sahibini ve yarışmaya katılan diğer eser sahiplerini kutluyorum" dedi.

YARIŞMAYA 564 ESER KATILDI

Panelin ardından düzenlenen 'İstiklal' konulu şiir yarışması ödül töreninde; İran, Almanya, İngiltere gibi farklı ülkeden sanatçıların şiirlerinin yer aldığı 564 eser arasından dereceye girenler açıklandı. Birinciliği, yarışmaya Bursa'dan katılan Sevim Yakıcı'nın 'Özgürlük Destanı', ikinciliği Trabzon'dan Yahya Özkök'ün 'Ezelden Aşina', üçüncülüğü Erzurum'dan Yaşar Bayar'ın 'Taceddin Dergahı'nda Basübadelmevt Muştusu' eseri almaya hak kazanırken, Kocaeli'den katılan Ömriye Karataş'ın 'Alduvak' adlı eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.


564 eser 'İstiklal'i anlattı
564 eser 'İstiklal'i anlattı
564 eser 'İstiklal'i anlattı
564 eser 'İstiklal'i anlattı

İstiklal Marşı, Balıkesir, İran, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 564 eser 'İstiklal'i anlattı - Son Dakika


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