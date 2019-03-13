Son Dakika Haberleri: 57. Alay İçin Çanakkale'ye Yürüyecekler

57. Alay İçin Çanakkale'ye Yürüyecekler

1 saat önce

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı.

57. Alay İçin Çanakkale'ye Yürüyecekler, System.String[]
Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı.


57. Alay Yürüyüş Komitesinin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.


Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 57. Alay ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.

57. Alay'ın tüm mensuplarının şehit düştüğünü anımsatan Vali Yıldırım, "Öyle bir 57. Alay ki en yüksek rütbelisinden askerine, mutfaktaki aşçısına kadar giden herkes şehit olmuş. Onlar bu günleri özgür Türkiye'yi, bu toprakları, bu ezanları, bu bayrağı indirmemek için mücadele etmiş, kanlarını dökmüş, canlarını vermiş ve sevdiklerini arkalarında bırakmışlardır. Onlar şehit olacaklarını biliyorlardı. Onlar öleceklerini biliyorlardı. Sevdiklerini arkalarında bırakacaklarını biliyorlardı. Kendilerinden sonra mutlaka yerlerini alacakları birileri vardı ve bu topraklarda özgür bir şekilde yaşamaya devam edecekler." dedi.

Kahramanları anmanın yanı sıra onların ruhunun hissedilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Aziz Yıldırım, bağımsızlık için dönmeyi düşünmeyen kahramanları rahmetle, saygıyla andığını belirtti.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Törenin ardından, Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine yola çıkan 57 kişilik yürüyüş komitesi, vatandaşlarca alkışlanarak selamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Çanakkale, Güncel
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