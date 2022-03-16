"57. Alay" için Çanakkale'ye yürüyenler Keşan'dan uğurlandı - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Edirne'nin Keşan ilçesinden uğurlandı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibi, Keşan'da 27. Alay ve 15. Hava Bölüğü gönüllüleri ile buluştu.

Alparslan Türkeş Meydanı'nda toplanan gönüllüler, burada Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından karşılandı.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, tarihte önemli yere sahip alaylara sahip çıktıklarını belirterek, "Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyor, izlerinden yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Gönüllüler daha sonra Çanakkale'ye doğru yola çıktı.