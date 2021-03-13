"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar - Son Dakika

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan olduğunu söyledi.

Aziz milletin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi'nin hem milli tarih hem de dünya tarihini yeniden şekillendirdiğini belirten Yıldırım, "Çanakkale Savaşı'nın ne olduğunu, ne anlama geldiğini hiçbir zaman unutmamalı, unutturmamalıyız. Başka milletlerin bu topraklar üzerindeki birtakım emellerine ulaşmak için yapmış olduklarının bugün de farkına varmalıyız." dedi.

Yıldırım, göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57. Alay'ın, milletin inancını, savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"57. Alay'ın Conkbayırı'na hareket eden üç taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3 bin subay ve askeri, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçmiştir. En yüksek rütbelisinden, erlerine, mutfağında çalışan aşçı yamağına kadar büyük bir kısmı bu taarruzda şehit olmuştur ancak çıkarmayı durdurmuş ve düşman unsurlarının hedeflerine ulaşmasına canları pahasına engel olmuştur. Onlar, bugünleri özgür Türkiye'yi, bu toprakları kaybetmemek, bu bayrağı indirtmemek için, bu ezanları dindirmemek için mücadele etmiş, kanlarını dökmüş, canlarını vermiş, sevdiklerini arkalarında bırakmış insanlardır."

Yıldırım, 57. Alay'ın anısını yaşatmak için başlatılan bu yürüyüşün o günkü ruhun kaybolmadığının en güzel göstergesi olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Çanakkale'de 106 yıl önce destan yazıldığını dile getirdi.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise Çanakkale ruhuna bütün Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Törenin ardından Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine yola çıkan 57 kişilik yürüyüş komitesi, vatandaşlarca alkışlanarak selamlandı.