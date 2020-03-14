57. Alay Malkara'ya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 57. Alay Malkara'ya ulaştı - Son Dakika

57. Alay Malkara'ya ulaştı

6 saat önce

57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları için Çanakkale'ye yürüyen 57. Alay Yürüyüş Komitesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.

57. Alay Malkara'ya ulaştı, System.String[]

57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları için Çanakkale'ye yürüyen 57. Alay Yürüyüş Komitesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.


Çanakkale Savaşları'nda kahramanlık örneği gösteren 57. Alay için Tekirdağ'dan yola çıkan yaklaşık 100 gönüllü, Malkara ilçesine ulaştı. Yürüyüşün çok zor geçmesine rağmen asla pes etmeyeceklerini ifade eden 57. Alay Genel Koordinatörü Hikmet Yılmaz, "Yürüyüşümüzün 10. yılı çok güzel geçiyor. Çok coşkulu ve kalabalık. Tekirdağ'dan çıkışımızın 2. gününde Malkara'ya giriş yaptık. Gerçekten Çanakkale ruhunu kaybetmedikçe bu memlekette güzel şeyler olacaktır. Ayaklarımız patlasa da çatlasa da yolumuza devam edeceğiz" dedi.


Malkara ilçe merkezinde mola veren 57. Alay kafilesi, Keşan istikametine yürüyecek. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:47 Kaynak: İHA
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