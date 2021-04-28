57. Alay Şehitleri Camii inşaatı bitme aşamasına geldi - Son Dakika

Çanakkale Savaşı'nda savaşan ve hayatını kaybeden 57. Piyade Alayı askerleri anısına yaptırılan 57. Alay Şehitleri Camii inşaatı bitme aşamına geldi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, 57. Alay Şehitleri Camii inşaatında incelemelerde bulunarak çevre düzenlemeleri hakkında bilgi aldı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlü Kaplan, Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Genel Sekreter Vekili Dr. Mehmet Cingöz'ün de eşlik ettiği incelemede Rektör Prof. Dr. Tuncel, verdiği desteklerden dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir'e teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Tuncel, üniversite içerisinde bulunan ibadethanenin yapımının tamamlanması için çalıştıklarını belirterek sona yaklaşıldığını ifade etti. Prof. Dr. Tuncel, hayırseverlerin ve kurumların desteği ile caminin kısa zamanda ibadete açılacağını kaydetti. - ADANA