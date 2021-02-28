57. Alay Yürüyüş Komitesinin Bolayır'da başlattığı kültür projesi desteklerle büyüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, vatan şairi Namık Kemal ile Rumeli fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın kabirlerinin bulunduğu Bolayır köyünde 57. Alay Yürüyüş Komitesince başlatılan kültür projesine destekler sürüyor.

Çalışmalarını Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can'ın destekleriyle sürdüren komitenin sorumlusu Hikmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle Bolayır Kültürevi bünyesinde tam donanımlı bir kütüphane kurmakla işe başladıklarını söyledi.

Kütüphaneye yurdun dört bir yanından binlerce kitap bağışlandığını belirten Yılmaz, Bolayır'ın dünü ve bugününü yansıtacak kent müzesi projesi hazırladıklarını anlattı.

"Bolayır'a borcumuz var ve biz bu borcumuzu ödüyoruz." diyerek Muhtar Adem Can aracılığıyla çağrıda bulunduklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sesimize ilk cevap Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden geldi. Çocuk parkını sıfırdan yenileyip çocukları sevindirdiler. Bu arada türbelere ziyarete gelenlerin dinlenebileceği alana piknik masaları koydular. Yine insanlarımızın spor yapması için spor malzemesi gönderdiler. Bunun arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocuk parkı eşyaları ve piknik masalarını gönderdi. Çağrımıza bir cevap da Ergene Belediyesinden geldi. 'Bolayır 57. Alay Kültür Akademisinin iç ve dış düzenlemesi bize ait' dediler ve çalışmaya Bolayır'da başladılar. Diğer belediyeler ve sponsorlarımız ise çalışma yapmak için sıradalar."

Muhtar Adem Can ise Bolayır'a bu güzelliklerin kazanılmasında büyük emekleri olan 57. Alay Yürüyüş Komitesi Sorumlusu Hikmet Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Kendilerinin de Bolayır halkı olarak ellerinden geldiğince yardıml ettiklerini dile getiren Can, "Birçok belediye buraya katkı sağlıyor. Mesela Enez Belediyesi çeşitli yerlere döşenmesi için kilit taşı gönderiyor. Ergene Belediyesi, kültür merkezimizi yapıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi park yaptı ve oturma grupları gönderdiler. Bize yardımlarını esirgemeyen tüm belediye başkanlarımıza ve yardımcılarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.