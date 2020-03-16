57. Alay yürüyüşü Keşan'dan devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 57. Alay yürüyüşü Keşan'dan devam ediyor - Son Dakika

57. Alay yürüyüşü Keşan'dan devam ediyor

6 saat önce

57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlamaları için Tekirdağ'dan yürüyüşler düzenleyerek Çanakkale'ye giden 57. Alay'ın temsili yürüyüşçüleri, Keşan'da 27. Alay ve 15. Hava bölüğü ile birleşerek yola çıktı.

57. Alay yürüyüşü Keşan'dan devam ediyor, System.String[]

57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlamaları için Tekirdağ'dan yürüyüşler düzenleyerek Çanakkale'ye giden 57. Alay'ın temsili yürüyüşçüleri, Keşan'da 27. Alay ve 15. Hava bölüğü ile birleşerek yola çıktı.


Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne giden 235 kilometrelik yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları, flamaları ve pankartlarıyla akşam saatlerinde Keşan'a gelmiş ve şehir girişinde gaziler tarafından karşılanan ekip, halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.


Keşan'da 27. Alayı temsilen Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) ve Uzunköprü 15. Hava Bölüğü tarafından karşılanan 57. Alay yürüyüşçüleri, bugün Alparslan Türkeş Meydanı'nda toplanarak, Anafartalar Caddesi üzerinden yola çıktı. Evlerinin balkonlarından yürüyüşçülere salladıkları bayraklar ile vatandaşlar destek verirken, yol cadde üzerindeki esnaf ise katılımcılara meyve ikramında bulundu.


Yürüyüşün 10. yılında olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden 57. Alay Komite Başkanı Hikmet Yılmaz şu değerlendirmelerde bulundu:


"10. Yıldayız, çok coşkuluyuz ve Keşan'dayız. Keşan halkı bizi sıcacık kollarıyla sardı bu akşam, rahat uyuduk. Her şey çok güzel gidiyor. 10. yıla yakıştı."


27. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hakan Eşme ise 10. yılını gerçekleştirdikleri bu yürüyüşten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "57. Alay ile birlikte Keşan'da buluştuk. Temsili olarak 57. Alay'dan 57 ve 27. Alay'dan da 27 kişi bu anlamlı yürüyüşe eşlik ediyor. 10 yıldır bu işin emeğini ve cefasını çekiyoruz; ama hepimiz onurlu ve gururluyuz bu yürüyüşten" dedi.


15. Hava Bölüğü Komite Başkanı Ozan Topçu da "15. Hava Bölüğü olarak burada olmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz. Çanakkale Savaşı'nda Uzunköprü'nün Hava Bölüğümüzün vermiş olduğu önem çok büyük. Burada bunu pekiştirmek ve tarihimizi tanıtmak bizim için büyük bir onur" dedi.


Yürüyüşçülerin bugün Evreşe'ye varmasının ardından da Çanakalle'ye ulaşması planlanıyor. - EDİRNE

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Tekirdağ, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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