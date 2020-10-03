57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı - Son Dakika

57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı

57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı Bu yıl 57. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış gala töreni, Korona virüsün gölgesinde yapıldı.

57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı

ANTALYA - Bu yıl 57. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış gala töreni, Korona virüsün gölgesinde yapıldı. Bu yıl platform önüne serilen kırmızı halıda ise şıklık yarışı yaşandı.

Festival, Korona virüs nedeniyle bu yıl az katılımla gerçekleştirildi. Seyircisiz gerçekleşen festivale, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacı Arifoğlu, Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, birçok ünlü sanatçı, jüri üyeleri ve film ekipleri katıldı. Ünlü isimler, Cam Piramit önünde düzenlenen kırmızı halıda yürüyerek, platform önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.

Burada bir konuşma yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, pandemi sebebiyle festivalin istenilen coşkunda yapılamadığını belirterek, "İleriki yıllarda daha güzellerinin yapılmasını temenni ediyorum. Bu bir marka. Türk sinemasına büyük katkı sağlayan, 57'ncisi düzenlenen bu festivalin, bu güzel etkinliğin, bu Altın Portakal'ımızın Antalya'mıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, geleneksel hale gelen festivalin kesintiye uğramaması için düzenleme kararı aldıklarını kaydederek, salgına uygun gerekli önlemlerin de alındığını ifade etti.

Kırmızı halı geçiş töreninin ardından açılış törenine geçildi.

57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı
57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı
57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı
57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı

Altın Portakal, Film Festivali, kırmızı halı, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 22:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 57. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçiş töreni yapıldı - Son Dakika

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