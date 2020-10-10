57. Antalya Altın Portakal Film Festivali (1) - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali (1)

10.10.2020 21:03
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali (1), System.String[]

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Film ödülü Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" filmine gitti.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Film ödülü Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" filmine gitti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 57'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cam Piramit yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" adlı açık alanda yapıldı.

Tören alanında davetlilerin ateşleri ölçüldü, maske takılması istendi. Giriş kısmına dezenfektanlar yerleştirilen alanda, davetliler mesafeli oturtuldu.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yılki törende yaptığı konuşmadan kesit izletildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, 57 yıldır devam eden festivale emek verenlere teşekkür etti ve Böcek'in en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Altın Portakal'ın En İyi Filmi "Hayaletler"

Festivalde En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Azra Deniz Okyay'ın yaptığı, yapımcılığını da Dilek Aydın'ın üstlendiği "Hayaletler" filmine verildi.

Ödülünü alan Okyay, çok farklı ve renkli bir filme imza attığını söyledi. Kendisinin bu farklılıklar içinde büyüdüğünü dile getiren Okyay, çevresindeki insanları filme yansıttığını kaydetti.

Dilek Aydın da filmle fark oluşturduklarını söyledi ve ödülü tüm kadınlar için aldığını belirtti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 5 oyuncunun oldu

Festivalin En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise 5 oyuncuya verildi. "Çatlak" filminde rol alan Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay ödülü paylaştı.

Gülçin Kültür Şahin, 10 yaşından bu yana böyle bir sahnede konuşma yapmanın hayalini kurduğunu belirterek çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Ahmet Mümtaz Taylan'ın

Festivalin En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise "Gelincik" filmindeki rolüyle Ahmet Mümtaz Taylan'a verildi.

Ödül için herkese teşekkür eden Taylan, "Ne kadar değerli olduğunu bilecek yaştayım." dedi.

Sinema, televizyon, müzik, tiyatro emekçilerinin büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Taylan, kültür ve sanata daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini belirtti.

(Sürecek)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali (1) - Son Dakika

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