57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı geçişi - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı geçişi

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası kırmızı halı geçişiyle başladı.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış galası kırmızı halı geçişiyle başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Cam Piramit önündeki kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada, bu yıl festivalin Kovid-19 salgını nedeniyle istenilen coşkunlukta yapılamadığını ifade etti.

İleriki yıllarda bundan daha güzellerinin yapılması temennisinde bulunan Yazıcı, "Bu bir marka. Türk sinemasına büyük katkı sağlayan, 57'ncisi düzenlenen bu festivalin, bu güzel etkinliğin, bu Altın Portakal'ımızın Antalya'mıza ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Geleneksel hale gelen festivali, kesintiye uğramaması için düzenleme kararı aldıklarını belirten Yazıcı, salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

"Jüri üyesi olmak bizi gururlandırdı"

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, salgın sürecinde bir festivalin yapılmasını umut ve cesaret veren bir gelişme olarak değerlendirdiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve festival yönetimini kutlayan Kesal, "57 yıllık bir festivalde jüri üyesi olarak yer almak bizi gururlandırdı. Bugün filmleri seyretmeye başladık. Festivalin, ilk kez gösterime giren filmlere yer verme özelliği var, bu da bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Salgın koşullarında gereken özenin gösterildiğini dile getiren Kesal, "Hassas şekilde hazırlanılmış bir festival. İnşallah ödül töreninde de birlikte oluruz." ifadesini kullandı.

Jüri üyelerinden senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel de jüri üyesi olmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi.

Yarışma ve rekabet ortamında olmadan rahat rahat film seyretmenin keyifli olduğunu belirten Birsel, "Şahane jüri üyeleri var, onların arasında olmak çok keyifli. Bir de biliyorsunuz festival filmleri salon bulamıyor. O filmleri seyretmek için tek imkan jüri üyesi olmak. O açıdan da çok memnunum. Şahane filmler seyrediyoruz, bugün başladık. Bütün hafta sinema haftası olacak bizim için." dedi.

Kovid-19 gölgesinde bir festival düzenlendiğini dile getiren Birsel, "Koronavirüs önlemleri muhteşem, kendimi güvende hissediyorum." diye konuştu.

Festivalde, kırmızı halı geçiş töreninin ardından açılış törenine geçildi.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı geçişi
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı geçişi
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı geçişi
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı geçişi

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 20:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı geçişi - Son Dakika

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