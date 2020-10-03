57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Açılış töreni - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Açılış töreni

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde kapılarını açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde kapılarını açtı.

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleştirilen açılış töreni, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Cam Piramit yanındaki "Yıldızların Altında 1" adlı açık alanda yapıldı.

Tören alanında davetlilerin ateşleri ölçüldü ve maske takılması istendi. Giriş kısmına dezenfektanlar yerleştirilen alanda davetliler mesafeli olarak oturtuldu.

Gecede, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yılki törende yaptığı konuşmadan kesit izletildi.

"Altın Portakal, özel bir misyon ifa ediyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmada, festivalin kendisinden büyük olduğunu, kendisinin saçlarının beyazlamasına rağmen Altın Portakal'ın daima genç kaldığını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerin yaşandığını dile getiren Demircan, "Geçtiğimiz yıl bu günlerden bahsedilse 'Bu dediğin ancak filmlerde olur.' diyeceğimiz şartlar hayatımızın doğal bir parçası olmuş durumda. Aşk, sevgi, muhabbet, dostluk çevresine bariyerler çekilir. Normal, hayal ile halüsinasyon arasında konumlanır." diye konuştu.

Bugün festivalde ve dünyanın her köşesinde salgın korkusuyla yaşandığını ifade eden Demircan, Başkan Muhittin Böcek'in de virüs ile mücadele ettiğini anımsatarak herkese acil şifalar diledi.

Bakanlık olarak Altın Portakal'ın sürekli paydaşı olduklarını dile getiren Demircan, "Böylesine olağanüstü şartlarda tedbirlerle yapılan Antalya Film Festivalimiz bu yıl özel bir misyon da ifa ediyor. 2021'de salgın etkisinden arınmış bir dünya, bir sinema bir festivalle buluşmak dileğiyle." şeklinde konuştu.

Demircan, sinema gösterimlerinin Akdeniz kıyılarında, açık havada yıldızların altında, kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tören "Keşanlı Ali Destanı" filminin gösterimiyle sona erdi

Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer de değerli bilim insanları ve Türk sinema endüstrisinin temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda festivali gerekli önlemler alarak düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle bu yıl festivalin akışında zorunlu değişiklikler yaptıklarını dile getiren Tuncer, tüm zorluklara rağmen sinemanın ve sanatın ışığını söndürmediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından festivalde yarışacak filmlerden kesitler sunuldu.

Gecede uluslararası uzun metraj, ulusal uzun ve kısa metraj ile belgesel yarışmaların jüri üyeleri tanıtıldı.

Açılış töreni başrollerini Fatma Girik ve Fikret Hakan'ın paylaştığı, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği 1964 yapımı "Keşanlı Ali Destanı" adlı filminin gösterimiyle sona erdi.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Açılış töreni
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Açılış töreni
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Açılış töreni
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Açılış töreni

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 21:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Açılış töreni - Son Dakika

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