57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Kar Kırmızı" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Kar Kırmızı" filminin söyleşisi yapıldı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan "Kar Kırmızı" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi yapılan "Kar Kırmızı" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film söyleşileriyle devam ediyor.

Filmin yönetmeni Atalay Taşdiken ile oyuncular Mustafa Usta ve Özge Gürel, dün gösterimi yapılan filmle ilgili izleyici sorularını yanıtladı.

Yönetmen Taşdiken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde gerçekleştirilen festivalin ilk film gösterimini ve ilk söyleşisinin kendilerine denk geldiğini belirterek filmi izleyenlere ve söyleşiye katılanlara teşekkür etti.

Kar Kırmızı'nın yönettiği dördüncü film olduğunu ifade eden Taşdiken, her bir filminin türünün birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Bir yönetmenin sürekli bir arayış içerisinde olması gerektiğine değinen Taşdiken, yazan, çizen ve yöneten kişilerin hikaye anlatma şekilleri denemesi ve fikirler aramasının kendisine doğru geldiği için o yoldan gittiğini dile getirdi.

Filminin türünün "Türk Western" olduğunu ifade eden Taşdiken, "Bildiğimiz, klasik anlamdaki Amerikan western filmlerine bir benzetme çabasında değiliz. Ancak örtüsü, insan tepkileriyle bu topraklara ait bir western demek bence yanlış olmaz." diye konuştu.

Taşdiken filmin erkek karakter oyuncusunu, aynı zamanda yakın arkadaşı Mustafa Usta'yı düşünerek yazdığını belirterek "Mustafa da beni yanıltmadı. Çok hayal ettiğim bir oyunculuk yaptı." dedi.

"Zorlayıcı bir zamandı"

Oyuncu Mustafa Usta da yönetmen Taşdiken'in hayalini gerçeğe dönüştürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Filmde, kendisini hocasına teslim ettiğini anlatan Usta, şunları kaydetti:

Çünkü o filmini bana teslim etti, ben de kendimi ona teslim ettim. Böyle kolektif bir şey oldu. O samimiyette sanıyorum filme geçti. Çünkü, çok fazla duygu geçişi olan, çok da fazla alışmadığımız bir erkek kahramanın, Yusuf karakterinin, yeni bir çözümlemesi, yeni bir karşılığını oluşturduk. Zorlayıcı bir zamandı. Ama filmler yönetmenlerin çocukları. O çocukları nasıl yaratmak istiyorlarsa, onun içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Oyuncunun çoğu zaman bu tür yönetmen filmlerinde bunu yapması lazım. Çünkü, tabi olduğunuz zaman sizi çok doğru bir yere doğru yönlendiriyor."

Oyunculardan Özge Gürel ise film öncesinde çok fazla soru soran bir oyuncu olduğunu, aldığı cevaplardan sonra kendisini yönetmene teslim ettiğini belirtti.

Yönetmen Taşdiken'in tüm sorularına açık yüreklilikle yanıt verdiğini aktaran Gürel, bu sayede aralarında güven oluştuğunu söyledi.

Filmdeki karakteri birçok örneğinin çevresinde olduğunu, o yüzden karakteri oynarken hiç zorlanmadığını ifade eden Gürel, böyle bir filmin içerisinde olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kar Kırmızı filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kar Kırmızı filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kar Kırmızı filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kar Kırmızı filminin söyleşisi yapıldı

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - 'Kar Kırmızı' filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Roma'dan Diego Perotti'yi transfer etti Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi Van'da 2 gün arayla yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor         
19:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı         
18:34
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 19:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Kar Kırmızı" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei