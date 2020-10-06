57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, yarışma filmlerinden "Kumbara" ve "Gölgeler İçinde"nin gösterimi yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği festival, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde, davetliler ateşleri ölçülerek maskeyle alana alınıyor.
Cam Piramit'in yanına kurulan açık hava sahnesinde Ferit Karol'un "Kumbara" ile Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde" filmleri sinemaseverlerle buluştu.
"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmlere, davetliler ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:41 - Kaynak: AA
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