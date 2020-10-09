57. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Çatlak" ve "Flaşbellek" adlı yarışma filmlerinin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler, ateşleri ölçülerek maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında önce "Çatlak" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Fikret Reyhan'nın yönettiği filmde Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Giray Altınok, Elif Ürse, Mehmet Bilge Aslan, Gülçin Kültür Şahin, Süleyman Karaahmet, Görkem Mertöz, Emir Ünver, Canan Atalay, Cihat Süvarioğlu ve Taha Bora Elkoca rol alıyor.

Sinemaseverler filmlere ilgi gösterdi

Açık hava sahnesinde ikinci olarak "Flaşbellek" filmi gösterildi.

Derviş Zaim'in yönettiği filmde karakterleri Saleh Bakri, Sara El Debuch, Ali Suleiman ve Husam Chadat canlandırıyor.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisindeki filmlere sinemaseverler ilgi gösterdi.