57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim'de - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim'de - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim'de

11 dakika önce

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, 3- 10 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim'de, System.String[]

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, 3- 10 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

Uzun metraj, belgesel ve kısa metraj dallarında yapılacak ulusal yarışmalara bu yıl Türkiye'de ilk gösterim koşulu getirildi. 1 Kasım 2019 tarihinden sonra tamamlanmış ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış, Türkiye yapımı filmler Antalya'da yarışabilecek. Ulusal yarışmalarda toplam 860 bin TL tutarında ödül dağıtılacak.

Türkiye'de ilk gösterimi yapılacak yabancı filmlerin katılacağı Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması'na filmler davet yolu ile seçilecek.

Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemeyi, Türkiye'den projeler için ortak yapım fırsatlarını genişletmeyi, Türkiye ve uluslararası film endüstrisi arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan Antalya Film Forum, bu yıl 5- 7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

2019 yılında başlayan ve Türkiye'deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin katıldığı Altın Portakal Sinema Okulu, kapsamı gelişerek devam edecek.

Festivalde ayrıca dünya sinemasından seçkiler, özel gösterimler, çocuk filmleri, canlı müzik eşliğinde sessiz filmler yer alacak. Antalya'nın ilçelerine filmler götüren 'Altın Portakal Sinema Tırı' da gösterimlerini sürdürecek.


Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:10 Kaynak: DHA
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