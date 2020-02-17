57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

6 saat önce

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek, System.String[]

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali,

3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında uzun metraj, belgesel ve kısa metraj dallarında gerçekleştirilecek ulusal yarışmalara bu yıl " Türkiye'de ilk gösterim" koşulu getirildi.

Festivalde, 1 Kasım 2019'dan sonra tamamlanmış ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce halka açık ticari veya özel gösterimi

yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış, Türkiye yapımı filmler yarışabilecek.

Ulusal yarışmalarda toplam 860 bin lira tutarında ödül dağıtılacak. Türkiye'de ilk gösterimi yapılacak yabancı filmlerin katılacağı Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması'na filmler davet yoluyla seçilecek. Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemeyi, Türkiye'den projeler için ortak yapım fırsatlarını genişletmeyi, Türkiye ve uluslararası film endüstrisi arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan Antalya Film Forum ise bu yıl 5-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Geçen yıl başlayan ve Türkiye'deki üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin katıldığı Altın Portakal

Sinema Okulu'nun kapsamı da genişletilerek devam edecek.

Festivalde ayrıca dünya sinemasından seçkiler, özel gösterimler, çocuk filmleri ve canlı müzik eşliğinde sessiz filmler yer alacak.

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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