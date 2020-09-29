57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali, 3-10 Ekim tarihleri arasında 57'nci kez sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin film gösterimleri, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle açık havada gerçekleşecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü, geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.

BU YILA ÖZEL İKİ AFİŞ57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyici karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde, cephesi olmayan bir savaşın kahramanları olan sağlık çalışanları var. 'Yıldızların Altında 1' ve 'Yıldızların Altında 2' açık hava sinemalarında festival kapsamında gerçekleşecek biletli gösterimlerde her seans için sağlık çalışanlarına 50 davetiye ayrıldı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden kamu veya özel sektör sağlık çalışanları bir adet davetiye alabilecek.YARIŞMA HEYECANI BAŞLADI47 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 12 film yarışacak. Fikret Reyhan'ın 'Çatlak', Tankut Kılınç'ın 'Dersaadet Apartmanı', Nesimi Yetik'in 'Dirlik Düzenlik', Derviş Zaim'in 'Flaşbellek', Orçun Benli'nin 'Gelincik', Erdem Tepegöz'ün 'Gölgeler İçinde', Azra Deniz Okyay'ın 'Hayaletler', Tunç Şahin'in 'İnsanlar İkiye Ayrılır', Atalay Taşdiken'in 'Kar Kırmızı', Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in 'Koku', Ferit Karol'un 'Kumbara' ve Reis Çelik'in 'Ölü Ekmeği' adlı filmleri 300 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü'nün de yer aldığı 16 kategoride toplam 770 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Ödüller, senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal'ın başkanlığını yaptığı, senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından belirlenecek.Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Çiğdem Vitrinel, Mustafa Kara ve Tunç Davut'tan oluşan Film Yönetmenleri Derneği jürisi FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü'nün, sinema yazarları Coşkun Çokyiğit, Gül Yaşartürk ve Murat Tırpan'dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü'nün bu yılki sahibini belirleyecek.YILIN EN YENİ BELGESELLERİ YARIŞACAKYılın en yeni belgesellerini bir araya getiren Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda bu yıl yarışacak 10 film; Zeynep Dadak'ın 'Ah Gözel İstanbul', Pervin Metin Candan'ın 'Bir 'Sinema Paradiso' Hikayesi', Stella Sema Yeşiltaç'ın 'Eğer Ruh Donarsa…', Metin Akdemir'in 'Hayalimdeki Sahneler', Deniz Tortum'un 'Maddenin Halleri', Serdar Kökçeoğlu'nun 'Mimaroğlu', Eytan İpeker'in 'Miss Holokost Survivor', Sidar İnan Erçelik'in 'Rüzgar Tayı', Metin Avdaç'ın 'Tipi' ve Selin Şenköken'in 'Yangın Yerinde Orkideler'. Yönetmen Bingöl Elmas, yönetmen ve video sanatçısı Köken Ergun ile yönetmen, yapımcı ve akademisyen Kurtuluş Özgen'den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonunda 10 belgesel arasından bir filme 40 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü verilecek.12 KISA METRAJ FİLM YARIŞACAKUlusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 206 başvuru arasından seçilen 12 kısa film yer alacak. Mahsum Taşkın'ın 'Binbir Gece Masalları', Fehmi Öztürk'ün 'Bir Annenin Sonatı', Melik Kuru'nun 'Biz Bir Aileyiz', Emre Birişmen'in 'Buhar', Haydar Taştan'ın 'Cengiz', Can Deniz Atıcı'nın 'Kara Kutu', Burcu Görgün Toptaş'ın 'Kırk Mum', Irmak Karasu'nun 'Mamaville', Ayris Alptekin'in 'Ondan Bahsetmiyorum', Esme Madra'nın 'Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi', Malaz Usta'nın 'Sürgünde Bir Yıl' ve Murat Uğurlu'nun 'Tapınak' adlı filmleri, oyuncu Cemre Ebuzziya, film küratörü ve sinema yazarı Müge Turan ile yönetmen Ömür Atay'dan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bir filme 20 bin TL tutarındaki En İyi Kısa Film Ödülü, bir başka filme ise 10 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü verilecek.ÖDÜLLER 10 EKİM AKŞAMI SAHİPLERİNİ BULACAKUluslararası Yarışma'da yılın dikkat çeken yapımları yer alıyor. Çoğunluğu Venedik Film Festivali'nde ilk gösterimlerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak. Filistin'den Fransa'ya, Finlandiya'dan İran'a dünyanın dört bir yanından toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarındaki 120 bin TL para ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.Türkiye'den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa ve Tribeca Film Festivalleri'nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüriyi oluşturuyor.