57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "İnsanlar İkiye Ayrılır" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "İnsanlar İkiye Ayrılır" filminin söyleşisi yapıldı

08.10.2020 14:09

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "İnsanlar İkiye Ayrılır" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "İnsanlar İkiye Ayrılır" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Tunç Şahin, oyuncular Pınar Deniz, Nezaket Erden ile yapımcı Ersan Çongar, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında kurulan çadırda, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Şahin, başına gelen bir olaydan esinlenerek hikayeyi yazdığını söyledi. Hikayenin bir telefon görüşmesiyle başladığını anlatan Şahin, kendisinin olayı 2016'da yaşadığını, filmi ise 2018 yılında kaleme aldığını kaydetti.

Yapımcı Çongar da hikayeyi ilk duyduğunda ilginç bulduğunu ifade etti.

Daha önce de Şahin'in filmlerini izlediğini aktaran Çongar, yönetmenin önceki filmleriyle de bütünlük arz eden bir film olduğunu vurguladı.

Çongar, senaryoyu çok sevdiğini ve kurguya inandığı için filmi yapmaya karar verdiklerini belirterek, "2019'un sonunda senaryo çıktı, 2020'nin martında çekmeyi planlıyorduk. Çalışmalara başladık ancak Kovid-19 nedeniyle ara verdik. Haziranda çok hızlı bir şekilde salgın koşullarını göz önüne alarak çektik, kurgusu yeni tamamlandı. Taptaze bir film, ilk olarak da Antalya'da seyirciyle buluştu." diye konuştu.

"Cezbedici bir hikayeydi"

Filmde "Ceren" karakteri ile seyirci karşısına çıkan Pınar Deniz de canlandırdığı karakterin içgüdüsel yaşayan, yaptığı işi o an sorgulamayan, sonuçlandıktan sonra "Ben ne yaptım?" diye düşünen bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Kurgunun 3 farklı zamanda geçtiğini dile getiren Deniz, "Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım ve 'bu filmin içinde olmalıyım' dedim. Cezbedici bir hikayeydi, kızın azmi beni çok etkilemişti." dedi.

Oyunculardan Nezaket Erden de filmde hiç ummadığı bir olayı yaşadığını, bu projede yer almaktan çok mutlu olduğunu anlattı.

Filmin konusu

Görevleri, borçlu insanları psikolojik baskı ile köşeye sıkıştırarak, yapabilecekleri en yüksek tahsilatı yapmak olan Duygu ve Bahadır, Ceren Köse adlı bir borçlunun dosyasını takip etmeye başlar. İkili, genç kadını sıkıştırmak için her yolu denerken, Ceren ile Bahadır arasında karşı konulmaz bir çekim başlar.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde İnsanlar İkiye Ayrılır filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde İnsanlar İkiye Ayrılır filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde İnsanlar İkiye Ayrılır filminin söyleşisi yapıldı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde İnsanlar İkiye Ayrılır filminin söyleşisi yapıldı

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kocaeli'nde dehşet dolu anlar: Eli bıçaklı bir şahıs, yaşlı kadını kendi evinde rehin aldı Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait karargah ve mühimmat depolarını böyle havaya uçurdu Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan İngiliz adamın, ünlü müzik gruplarıyla bağlantısı ortaya çıktı         
14:43
Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi         
14:33
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı         
13:59
Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor         
13:45
Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi         
12:56
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:36:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "İnsanlar İkiye Ayrılır" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei