57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı) - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı)

10.10.2020 20:57
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı), System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 57.'si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 57.'si düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yaşandı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapanışa sadece film ekipleri katıldı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 57'ncisi bu sene korona virüs gölgesinde gerçekleştirildi. Tören alanına giden kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Törene katılan sanatçılar, maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde poz verdi. Salonda da oyuncular sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturdu.

"İLK FESTİVALİM"

'İnsanlar İkiye Ayrılır' filminin oyuncusu Pınar Deniz kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Deniz, "Festival benim için çok güzel geçti. Pandemi döneminde böyle nefes alır gibi oldum. Karamsar havadan çıkıp insanların hala bir şeyler üretip gösterebiliyor olması benim için muazzam bir deneyimdi. Benim ilk festivalimdi, bu yüzden çok heyecanlıyım" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL"

Ulusal kategoride yarışan Gelincik filminin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, "Öncelikle orman yangınının devam ettiği Hatay'a büyük geçmiş olsun diyorum. Pandemi gibi çok zor bir dönemde devamlılığı sağlamak üzere Antalya'yı tekrar ulusal sinemayı bir kere daha destekledikleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeye de çok teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bütün filmlerin değerli olduğunu düşünüyor, hepsini alkışlıyorum. Dileğimiz en kısa zamanda seyirciyle filmlerimizi buluşturabilmek. Bu bizim için en büyük ödül" dedi.

(İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı - Gazi Taş/İHA)

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı)
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı)
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı)
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı)
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı)

Altın Portakal, Film Festivali, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı (Fotoğraflı) - Son Dakika

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