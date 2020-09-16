57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde doğru - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında tasarlanan heykeller, kentin cadde ve sokaklarına yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılacak organizasyon kapsamında, 57 altın renkli heykel tasarlandı.

Festivalin simgesi olan "Venüs heykelleri", Antalyaspor, Otogar, Cezaevi ve Sağlık İl Müdürlüğü kavşakları başta olmak üzere kentin farklı noktalarına yerleştirildi.