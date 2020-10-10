57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı

10.10.2020 23:02

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı 'Hayaletler' isimli filmi 5 ödüle layık görülen yönetmen Azra Deniz Okyay: -"Bana, daha böyle umutvari dünya koymam gerektiği için cesaret yüklendi.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı

'Hayaletler' isimli filmi 5 ödüle layık görülen yönetmen Azra Deniz Okyay:

-"Bana, daha böyle umutvari dünya koymam gerektiği için cesaret yüklendi. Bunun ödüllendirmesi de beni zor dönemde huzurlu yaptı"

En iyi kadın oyuncu ödülü sahibi Gülçin Kültür Şahin:

"Bu ödülün hayalini kuruyordum"

"Seneler boyu bu sahnede, Oscar sahnesinde konuşma yaptığımı hayal ettim"

ANTALYA - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü verilen Gülçin Kültür Şahin, bu ödülün uzun zamandır hayalini kurduğunu belirterek, "Oyunculuk yapmak 10 yaşımdan beri hayalimdi. Seneler boyu bu sahnede, Oscar sahnesinde konuşma yaptığımı hayal ettim" dedi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise 'Hayaletler' isimli filmi 5 ödüle layık görülen yönetmen Azra Deniz Okyay, "Bana, daha böyle umut vari dünya koymam gerektiği için cesaret yüklendi. Bunun ödüllendirmesi de beni zor dönemde huzurlu yaptı" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen festival kapanış galası ve geleneksel ödül töreniyle sona erdi. Korona virüs önlemleri kapsamında tören, açık havada Cam Piramit yerleşkesinde kurulan 'Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması'nda gerçekleşti.

"Parıldama gibi bir andı"

Törende 'En iyi kurgu' ödülüne layık görülen Ayris Alptekin, "2 tane kurguladığım 2 uzun metraj filmle yarışıyordum. Ödüle layık görüldüm. Bu sene burada olmak büyük bir onur. Her şeye rağmen devam edebilmek ve bunun bir parçası olmak mutluluk verici. Sahneye çıktığımda neler hissettiğimi hatırlamıyorum parıldama gibi bir an tarif edilemez" dedi.

"10 yaşımdan beri hayalimdi"

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü verilen Gülçin Kültür Şahin, çok mutlu olduğunu belirterek, "Sahnede söylediğim gibi uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. Ama daha da anlamlısı çok sevdiğim beraber çalışmakta gurur duyduğum arkadaşlarımla almak beni daha da mutlu etti. Oyunculuk yapmak 10 yaşımdan beri hayalimdi. Seneler boyu bu sahnede, Oscar sahnesinde konuşma yaptığımı hayal ettim. Ama hayat herkesi farklı yönlere savurduğu gibi beni de farklı yönlere savurdu. Çok inat ettim kendi adıma. Şuan oyunculuk mesleğimi yaparken bu kadar hayalini kurduğum ödülü almak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Çok heyecan vericiydi"

'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Elif Ürse, "Daha çok tiyatro oyuncusuyum. Yeni yeni sinema yapmaya başlarken 2. Filmimde ödül geldi. Çok heyecan vericiydi. Ödülü çok zarif ve özel buluyorum. Filmde baştan sonra filmi taşıyan karakterler kadınlar ama aslında çok da ortada değiliz. Tüm kadın oyunculara bu ödülün veriliyor olması çok önemli. Artık hakkımızı alalım, eşit haklara sahip olalım. Jüriye de çok teşekkür ederim" dedi.

"Bunun ödüllendirmesi beni zor dönemde huzurlu yaptı"

Yönetmen Azra Deniz Okyay ise törende 'En İyi Yönetmen' ödülünü aldı. Okyay, "Umutlu çalışmak, yılmadan çalışmak, düşe kalka çalışmak, kimsenin onayını almadan çalışmak tek başarıya götüren şey. Özellikle de bana, daha böyle umut vari dünya koymam gerektiği için cesaret yüklendi. Bunun ödüllendirmesi beni zor dönemde huzurlu yaptı" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz kazanmış gibi hissediyoruz"

'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Emrah Özdemir, "Ödül almak çok sevinçli bir durum. Tüm oyuncu arkadaşlarımla birlikte hepimiz kazanmış gibi hissediyoruz. Dilek ve Azra bize başından beri bunu hissettirdi. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüne sahip olan Nalan Kuruçim, "Çok sesli bir filmde rol aldığım için çok mutluyum. Tüm Hayaletler ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Hayaletler' filmiyle 'En İyi Film' ödülü alan yapımcı Dilek Aydın ise "Ekip olmadan bir şey yapamıyorsunuz. Bizi var eden tüm ekibimizdi. Bizimle çalışan insanlara teşekkür ediyorum" sözlerine ekledi.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı

Altın Portakal, Film Festivali, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Tarikatlar devlete sızdı" iddiasına sert yanıt: Provokasyon Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı İki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya döndü: 1 ölü, 7 yaralı         
21:12
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü         
19:27
Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak         
17:40
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 23:18:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ödül avcıları duygularını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei