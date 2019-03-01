57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Tahdidi Kaldırdı

İçişleri Bakanlığınca 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığınca 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırılmış oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirilirken, buna ilaveten 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece İçişleri Bakanlığınca bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu

ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu

Sümela Manastırı'nın İlk Bölümünü Hizmete Açılıyor

Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı