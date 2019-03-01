57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki 'İdari Tahdit' Kaldırıldı
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirilirken, buna ilaveten 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Bakanlık tarafından bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki 'idari tahdit' kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:22 Kaynak: DHA
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