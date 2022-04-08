57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 10 Nisan Pazar günü Bodrum'dan başlıyor

Dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 10 Nisan Pazar günü Bodrum'dan başlayıp, "Mega Proje" Dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsünden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek olan kıtalararası dev organizasyonun final etabı 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcu yarışacak. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 pro takım ve 6 kıta takımı mücadele edecek.

Bu yıl ilklerin yarışı haline gelecek organizasyon öncesinde anlamlı bir projeye de imza atılacak.

Türkiye'de orman varlığının güçlendirilmesi adına yapılacak çalışma çerçevesinde, yarıştan bir gün önce Bodrum'da, "57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanının açılışı yapılacak. Hatıra ormanına, bisikletçilerin parkurda kat edeceği mesafe kadar tohum topu da bırakılarak ülkenin orman alanlarının rehabilitasyonuna katkı sağlanacak.

Bu yıl Bodrum'dan başlayarak organizasyonda bisikletçiler ilk gün 207 kilometre uzunluğundaki Bodrum- Kuşadası etabını geçecek. Milyonlarca kişinin ekranları başından izlemesi beklenen turun Muğla'nın turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.

Bisikletçiler Bodrum-Kuşadası etabını koşarken izleyiciler de Bodrum Kalesi ile M.Ö. 4'üncü yüzyılda inşa edilen, Anadolu'nun bilinen ilk tiyatrolarından biri olan ve özellikle yaz aylarında birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Bodrum Antik Tiyatro'yu görecek. Bir taraftan da Bodrum'un sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri kadar mavi ile yeşilin uyumu eşliğinde sakin koyları da gösterilecek.

Bisikletçiler daha sonra yol güzergâhında Milas ilçesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanında göçmen kuşlar ve flamingoları görecek. Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türü ile ilgi görüyor.

Buradan Milas ilçesine ulaşacak bisikletçiler pedal çevirirken ekran başındakiler da ilçenin önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Menteşe Beyliği'nin başkenti Beçin Antik Kenti, Labranda Antik Kenti, Euromos Antik Kenti ile dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimleri, Kapıkırı Mahallesi'nde yer alan Herakleia Antik Kenti ve eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü ekranlarda yer alacak.

Milattan Sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Bisikletçiler daha sonra Muğla sınırlarından çıkarak Kuşadası'na ulaşmak için pedal çevirecek.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Muhteşem doğası, eşsiz koyları ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın tercih ettiği Muğla'mızda gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Muğla'mızın tanıtımına büyük katkı sağlayacak" dedi.